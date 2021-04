Das auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given" blockierte Ende März den Suezkanal. Jetzt ist der Schifffahrtskanal wieder frei. Die "Ever Given" wurde am 29. März wieder vollständig flottgemacht, wie das Bergungsunternehmen Boskalis mitteilte. Foto: picture alliance/dpa/European Space Imaging

Mannheim/Kairo. (ar) Das Nadelöhr Suezkanal ist für die internationale Schifffahrt wieder frei. Der querstehende Containerfrachter "Ever Given", der eine der wichtigsten Wasserstraßen der Erde blockiert hatte, kam nach fast einer Woche wieder frei. In beiden Richtungen der Handelsroute stauten sich allerdings mehr als 400 Frachter mit Konsumgütern und Rohstoffen, dazu eine Reihe von Öltankern. Der guten Nachricht vom Ende der Blockade zum Trotz muss sich die hiesige Wirtschaft auf die Folgen der Havarie einstellen, die auf sie zukommen.

Die Unterbrechung der globalen Handelswege durch den Zwischenfall wird noch für längere Zeit auch die lokale Wirtschaft behindern – gerade in Baden-Württemberg und der Metropolregion Rhein-Neckar. Davon ist der Wirtschaftsprofessor Jannis Bischof von der Universität Mannheim überzeugt. "Die Situation verdeutlicht das erhebliche Risiko, das internationale, weltumspannende Lieferketten mit ihrer Abhängigkeit von reibungslosem Verkehrsfluss mit sich bringen. Dies kann einen Trend verstärken, mehr auf regionale Lieferanten und kürzere Lieferketten zu setzen. Entsprechende Tendenzen deuteten sich bereits während der Coronakrise an", wird Bischof in einer Pressemitteilung zitiert.

Der Experte geht auf Erkenntnisse aus Befragungen ein. "Wir wissen aus unseren Umfragen, dass Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe wie Maschinenbau von Unterbrechungen in den Lieferketten, wie sie auch während der Coronakrise auftraten, besonders betroffen sind", so Bischof weiter. Die Spätfolgen beeinträchtigen daher die regionale Wirtschaft besonders hart: Baden-Württemberg ist das führende Zentrum des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus. Rund ein Viertel der gesamten deutschen Maschinen- und Anlagenbauer haben ihren Sitz hier. Unternehmen, die aufgrund der Folgen der Coronkrise mittlerweile auf Seefracht umgestiegen sind, seien jetzt von dem Stau am Suezkanal umso stärker betroffen.