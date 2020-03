Blick in die Produktionshalle von Haldex in Heidelberg-Wieblingen. Ende des Jahres soll dort Schluss sein. Foto: ZG

Von Barbara Klauß

Heidelberg. Bei Haldex in Heidelberg laufen die Verhandlungen über einen Sozialplan, wie Werksleiter Manfred Vogel bestätigt hat. Im Laufe dieses Monats sollten sie seiner Einschätzung nach abgeschlossen sein. Details zu den Verhandlungen nannte er nicht.

Auch beim Verkauf des Gebäudes in Heidelberg-Wieblingen kommt der schwedische Nutzfahrzeug-Zulieferer voran. Den Kaufvertrag für das Werk, das Haldex gemietet hatte, hat das Unternehmen inzwischen unterschrieben. Bis Ende März soll dieser Verkauf abgeschlossen sein. Dann plant Haldex den Weiterverkauf.

Ein Käufer sei bereits gefunden, hatte Werksleiter Vogel bereits im Januar erklärt, ohne Details zu nennen. Dem Vernehmen nach soll es sich um einen industriellen Betrieb handeln, der bereits in Heidelberg ansässig ist. Die Stadt arbeite mit an einer Lösung, damit an dem Standort in Wieblingen weiter ein Produktionsstandort bestehe, hatte ein Sprecher im Januar mitgeteilt. Haldex-Werksleiter Vogel geht davon aus, dass dieser Verkauf bis Ende des Jahres abgeschlossen sein wird. Spätestens dann soll Schluss sein bei Haldex in Heidelberg.

Im Oktober hatte das Management in Schweden überraschend mitgeteilt, das Werk in Heidelberg, in dem Bremssysteme und Luftfederungen für Lastwagen hergestellt werden, schließen zu wollen. Von den rund 100 Stellen sollten lediglich 17 in Verwaltung und Vertrieb erhalten bleiben, allerdings verteilt über ganz Deutschland. Mitarbeiter, Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall haben sich lange gegen diese Pläne gewehrt und unter anderem die ökonomische Sinnhaftigkeit in Frage gestellt.

Das Unternehmen, das Ertragszielen hinterherhinkt, betrachtet es als unvermeidlich, Standorte zusammenzulegen, um Fixkosten zu sparen. So soll die Produktion aus Heidelberg in ein bestehendes Werk in Ungarn verlagert, die Entwicklung (laut Vogel zehn Mitarbeiter in Heidelberg) in einen Standort in England (laut Vogel rund 80 Mitarbeiter) integriert werden.

Die Beschäftigten in Heidelberg hatten unter anderem gefordert, die Montagefähigkeit in Heidelberg zu erhalten. Acht Produktionslinien standen zuletzt noch in der Halle in Wieblingen, an denen Mitarbeiter angelieferte Komponenten meist von Hand montierten, wie Werksleiter Vogel der RNZ gesagt hatte. Die hauptsächliche Tätigkeit – Dinge zu verschrauben – sei innerhalb von ein paar Tagen erlernbar.

Äußerungen, die bei der Belegschaft nicht gut ankamen, wie aus einem Schreiben des Betriebsrats hervorgeht. Haldex fertige in Heidelberg sicherheitsrelevante Ventile zum Beispiel für die Luftfederung von Lkw-Anhängern, heißt es dort. Kunden seien alle großen europäischen Nutzfahrzeug-Hersteller. Die Anhängerbauer hätten immer wieder großes Interesse daran gezeigt, dass diese Komponenten mit ihren hohen Sicherheitsstandards in Deutschland gefertigt würden, schreibt der Betriebsrat. Die Rede ist von sensiblen Montageabläufen. "Das nur mit ,Dinge zu verschrauben’ abzutun, zeugt von wenig Fachkenntnissen der Prozesse und Abläufe und geringer Wertschätzung der Arbeitnehmen."

Seit Oktober hatten die Beschäftigten in Heidelberg gegen den Verlust ihrer Arbeitsplätze gekämpft, demonstriert und ein Gegenkonzept zur Werksschließung vorgelegt. Erfolg hatten sie – was den Erhalt des Traditionsstandorts und ihrer Arbeitsplätze angeht – nicht. Nun also verhandeln Arbeitgeber und Betriebsrat über einen Sozialplan, der die wirtschaftlichen Nachteile mildern soll, die den Arbeitnehmern durch die Schließung entstehen.