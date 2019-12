Von Barbara Klauß

Walldorf/Cologny. Als "Ehre" bezeichnete es Jennifer Morgan in einem ihrer ersten Interviews, als sie im Oktober Co-Chefin von SAP wurde: Die erste Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns. Und sie will dazu beitragen, dass sie nicht lange eine Ausnahme bleibt. "Ich habe mir vorgenommen, das Thema Gleichberechtigung überall anzusprechen", sagte die 48-Jährige damals. "Und immer nur eins zu fragen: warum nicht?"

Ihr Engagement für mehr Gleichberechtigung ist dringend notwendig. Einer Studie des Weltwirtschaftsforums (WEF) zufolge hat Deutschland zwar unter dem Strich Fortschritte gemacht bei der Gleichberechtigung – auch, weil es mehr Frauen in der Politik gibt. Mittlerweile seien 40 Prozent der Ministerposten in Bund und Ländern mit Frauen besetzt, heißt es in der Studie.

In der Wirtschaft aber sieht die Organisation Nachholbedarf: Dort seien die Unterschiede zwischen den Geschlechtern nach wie vor groß. Daher forderte das WEF in ihrer Studie "Global Gender Gap Report 2020" rasche Schritte, um die Geschlechterlücke bei Managementpositionen und Gehältern zu schließen. Auch eine längere Elternzeit für Väter würde zur Geschlechtergerechtigkeit beitragen.

Abgesehen davon, dass Jennifer Morgans im Oktober gemeinsam mit Christian Klein den Chefposten beim Walldorfer Softwarekonzern SAP übernommen hat, bewegt sich an der Spitze der deutschen Konzerne aus Frauensicht allerdings wenig.

Dem Dax-Vorstandsreport der Unternehmensberatung Odgers Berndtson zufolge, der kurz vor der Ernennung Morgans zur SAP-Chefin entstand, liegt der Anteil weiblicher Vorstände der 30 Dax-Konzerne gerade einmal bei 14 Prozent. "Damit ist nur jedes siebte DAX Vorstandsmitglied weiblich", heißt es im Report. Eine Zahl, die seit 2009 nicht signifikant gestiegen sei.

28 Frauen gibt es laut Studie derzeit in Dax-Vorstandsgremien: unter ihnen Saori Dubourg, 48 Jahre alt, beim Chemiekonzern BASF zuständig für Agrar- und Bauchemie sowie die Region Europa. Damit untersteht ihr mehr als jeder zweite der mehr als 100.000 BASF-Mitarbeiter. Bei SAP sitzt neben Jennifer Morgan Adaire Fox-Martin im Vorstand, zuständig für Global Customer Operations.

Alle drei belegen auch einen weiteren Trend, den die Unternehmensberater ausmachen: Früher seien Frauen oft für die Leitung eines Zentralbereichs berufen worden wie HR oder Recht und Compliance, heißt es. Heute übertrage man ihnen verstärkt auch die Verantwortung für den Vertrieb oder ganze Geschäftsbereiche.

Allerdings gibt es noch immer Dax-Vorstände, die reine Männerclubs sind: Bayer, die Deutsche Bank, Eon, Infineon, MTU, RWE und Heidelberg Cement. Allerdings habe der Baustoffkonzern seine Zielvorgabe damit erreicht.

Seit 2015 schreibt ein Gesetz den rund 100 größten börsennotierten und mitbestimmungspflichtigen Unternehmen in Deutschland eine Frauenquote von 30 Prozent im Aufsichtsrat vor. Von weiteren etwa 4000 Unternehmen wird zudem verlangt, Zielgrößen unter anderem für den Frauenanteil im Vorstand zu benennen. Allerdings ist auch die Zielgröße "Null" zulässig.

Viele Dax-Konzerne haben die selbst gesteckten Ziele inzwischen erreicht, unter ihnen die BASF (Ziel: 12,5 Prozent, derzeitiger Frauenanteil: 14,3 Prozent und SAP (Ziel und Ist-Zustand: jeweils 25 Prozent).

Dennoch: Noch immer erleben 58 Prozent der Frauen sowohl in Deutschland als auch weltweit Vorurteile in ihrem beruflichen Alltag, wie aus dem Global Female Leaders Outlook 2019 von der Unternehmensberatung KPMG hervor geht. Zudem müssten Frauen in Deutschland deutlich höhere Hürden überwinden, um Karriere und Familie zu vereinbaren. So haben hierzulande nur 48 Prozent der befragten Managerinnen Kinder, international liegt der Anteil bei 74 Prozent. Und es fehlt den Frauen in Deutschland an Vorbildern: 40 Prozent der Befragten berichteten von einer klassischen Rollenverteilung der Eltern. Allerdings scheint sich etwas zu ändern: Bei den Unter-40-Jährigen gaben nur noch 25 Prozent an, sie seien mit klassischen Rollenbildern groß geworden. Und unter den befragten Spitzenmanagerinnen leben 58 Prozent in gleichberechtigten Partnerschaften.

Insgesamt werde es beim aktuellen Tempo noch etwa ein Jahrhundert dauern, bis die Gleichberechtigung weltweit abgeschlossen ist, so das WEF. "Am Vorabend der 2020er Jahre muss es das Ziel globaler und nationaler Anführer sowie von Top-Managern sein, eine fairere und inklusivere Wirtschaft aufzubauen", sagt WEF-Gründer Klaus Schwab. Ohne die gleichberechtigte Einbeziehung der Frauen – "der Hälfte des weltweiten Talents" – könnten weder die Volkswirtschaften zum Wohle Aller wachsen noch die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen erreicht werden.