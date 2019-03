Im Beisein zahlreicher Gäste übergab die Familie Wieder ihre Getränkehandlung in der Ortsmitte von Fahrenbach an die Firma Oess & Bulling. Foto: Uwe Köbler

Fahrenbach. (kö) "Ist das groß geworden" und "Das hat sich aber verändert", so der Tenor, als der Getränkehandel in der Fahrenbacher Bahnhofstraße dieser Tage ganz offiziell von "Getränke Wieder" zu "Getränke Oess & Bulling" wurde. Zahlreiche Gäste und die Familien der Beteiligten waren in die neu renovierten Geschäftsräume gekommen, um die Übergabe durch die Eheleute Joachim und Anja Wieder an die Geschäftsführer Björn Oess und Peter Fichter von Oess & Bulling zu verfolgen.

Mit von der Partie war natürlich auch Fahrenbachs Bürgermeister Jens Wittmann, der von einer einschneidenden Veränderung in der Fahrenbacher Geschäftswelt sprach. Und damit hatte er recht, denn immerhin sorgte die Familie Wieder 52 Jahre lang dafür, dass in und um Fahrenbach herum niemand Durst leiden musste und bei keinem Vereinsfest der Zapfhahn stillstand. Wittmann erinnerte an die Zeiten, in denen die mittlerweile verstorbenen Eheleute Gustav und Christa Wieder den Laden in der Garage in der Adolf-Weber-Straße geführt hatten, ehe man 1999 in den ehemaligen Farrenstall in der Bahnhofstraße umzog. Und das war damals eine kluge Entscheidung, denn das Angebot wurde sukzessive erweitert.

Jetzt aber ist die Familie an die Kapazitätsgrenzen gestoßen, und so haben sich Anja und Joachim Wieder zu dem Verkaufsschritt entschlossen. Mit den Fachleuten von Oess & Bulling fanden sie einen kompetenten Partner, der die Räume neu gestaltete sowie Angebot und Öffnungszeiten erweiterte. Besonders die neuen Weinregale im bisherigen Eingangsbereich lassen keine Wünsche offen. Als Gastgeschenk der Gemeinde gab’s eine Uhr, für die sich Peter Fichter und Björn Oess bedankten. Beide freuen sich auf das neue Geschäft in der Fahrenbacher Ortsmitte, das künftig von Jonas Brauch betreut wird.