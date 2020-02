Brüssel/Berlin/Mannheim. (kla/dpa) Die geplante Übernahme des Bombardier-Zuggeschäfts durch Alstom sorgt auch in der Region für Unruhe. "Meine Sorge ist, dass im Falle einer Übernahme ein massiver Arbeitsplatzabbau bei den deutschen Werken droht", teilte am gestrigen Dienstag etwa der Mannheimer Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei (SPD) mit. Das treffe in Baden-Württemberg vor allem den Standort Mannheim. Dort arbeiten etwa 1000 der bundesweit 6800 Mitarbeiter der Sparte. Mannheim ist ein wichtiger Entwicklungsstandort für Antriebs- und Steuerungstechnik.

Die Gewerkschaft IG Metall warnte bereits vor Jobabbau und weiteren Einschnitten. So erklärte etwa die IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen im Sender rbb: "Die gegenwärtige Situation schafft erneut eine hohe Verunsicherung der Beschäftigten, die schnellstmöglich beendet werden muss. Im Osten befinden sich die größten Bombardier-Standorte. Hauptsitz der Sparte ist Berlin.

Fulst-Blei wandte sich gestern mit einem Brief an die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und forderte sie auf, sich kurzfristig mit Vertretern der IG Metall und des Betriebsrats in Mannheim in Verbindung zu setzen. "Alstom ist nach Einschätzung von Beschäftigtenvertretern leider dafür bekannt, dass der Konzern vehement vor allem die Interessen von französischen Standorten verfolgt", erklärte Fulst-Blei. Seine Sorge sei, das aufgrund der großen Deckungsgleichheit der Geschäftsfelder von Bombardier und Alstom im Falle einer Übernahme ein massiver Arbeitsplatzabbau drohe. Sorge bereite ihm zudem die Ankündigung von Alstom, durch die Übernahme innerhalb von vier bis fünf Jahren 400 Millionen Euro sparen zu wollen.

Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hofft unterdessen auf die Zustimmung der EU-Kommission für die geplante Übernahme. Die Position der EU-Kommission und der meisten EU-Staaten mit Blick auf das Wettbewerbsrecht habe sich weiterentwickelt, sagte Le Maire gestern nach einem Gespräch mit der zuständigen EU-Kommissarin Margrethe Vestager. Vestager hielt sich vorerst bedeckt. Branchenexperten warnen vor Wettbewerbsnachteilen vor allem für kleinere Anbieter von Schienenverkehr.

Der französische TGV-Hersteller Alstom hatte angekündigt, die Zugsparte des kanadischen Konkurrenten zu übernehmen und zum weltweit zweitgrößten Anbieter mit einem Umsatz von mehr als 15 Milliarden Euro aufsteigen zu wollen. Der Deal von bis zu 6,2 Milliarden Euro soll im ersten Halbjahr kommenden Jahres endgültig abgeschlossen werden. Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge zeigte sich optimistisch, dass die EU-Wettbewerbshüter die Übernahme billigen. Das Unternehmen war vor einem Jahr an Bedenken der EU-Kommission mit dem Versuch gescheitert, mit der Siemens-Zugsparte zu fusionieren.

Le Maire sagte, er habe bei Vestager deutlich gemacht, wie wichtig europäische "Champions" seien, die auch gegen chinesische und amerikanische Konkurrenz bestehen könnten. Das sei eine Frage der wirtschaftlichen Souveränität Europas, sagte Le Maire. "In der Bahnindustrie stehen wir sehr mächtigen Konkurrenten gegenüber. Wir müssen unsere Kräfte bündeln." Auf die Frage, ob sie ähnliche Probleme wie bei der gescheiterten Übernahme der Siemens-Zugsparte durch Alstom erwarte, sagte die Sprecherin von Vestager, jeder Fall müsse für sich bewertet werden.

Der Präsident von Bombardier Transportation, Danny Di Perna, begrüßte die Pläne. Er sprach von großer geografischer und produktbezogener Ergänzung. So könne die Kapazität erhöht werden, um auf die wachsende Nachfrage nach Schienenfahrzeugen zu reagieren. Der Bombardier-Konzern ist in der Krise und schwer angeschlagen.