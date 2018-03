Bisher werden Gummibärchen in Formen aus Maisstärke gegossen, in denen sie vor der Weiterverarbeitung rund zwei Tage trocknen müssen. Die Gelita AG hat mit Partnern ein Verfahren entwickelt, das den Herstellungsprozess auf zwei Stunden verkürzen würde. Foto: dpa

Von Thomas Veigel

Eberbach. Die Gelita AG, Weltmarktführer in der Gelatine-Herstellung, will die Produktion von Gummibärchen revolutionieren. Zusammen mit industriellen Partnern wurde ein Verfahren entwickelt, das die Herstellung von Fruchtgummis erheblich beschleunigen würde. Bei der derzeit gängigen Produktionsmethode wird die flüssige Fruchtgummi-Masse in Formen aus Maisstärke gegossen. Bis zur Weiterverarbeitung müssen die Gummis rund zwei Tage trocknen. Das neue Verfahren verwendet Silikonformen, die die Trocknung auf zwei Stunden verkürzen würde. Außerdem könnte die Verunreinigung der wiederverwertbaren Maisstärke mit Inhaltsstoffen der Fruchtgummis verhindert werden.

Die wichtigsten Kennziffern des Eberbacher Gelita-Konzerns im Geschäftsjahr 2017 (Vorjahreszahlen in Klammern): > Umsatz: 709 (694) Millionen Euro > Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit): 62 (77) Millionen Euro > Operatives Ebit: 62 (66) Millionen Euro > Jahresüberschuss: 36,8 (52,8) Millionen Euro > Mitarbeiter: 2524 (2479) davon Eberbach: 600 (560)

Apropos Inhaltsstoffe: Der Trend bei den Fruchtgummis heißt Anreicherung. Es werden immer mehr Produkte angeboten, die außer Zucker und Früchtekonzentraten auch Vitamine und Mineralien enthalten. Es gibt sogar schon Fruchtgummis mit pharmazeutische Inhaltsstoffen wie dem Schmerzmittel Ibuprofen.

Ein Wachstumssegment sind die Kollagen-Peptide, aus denen Gelita einige neue Produkte aus den Bereichen Gesundheit und Schönheit auf den Markt bringen konnte. Kollagenpeptide sollen für starke Knochen, geschmeidige Gelenke und für eine straffe Haut sorgen. Dieser Bereich sei im vergangenen Jahr zweistellig gewachsen, sagte Gelita-Vorstandsvorsitzender Franz Josef Konert gestern bei der Vorstellung der Bilanz. Bei einer leichten Umsatzsteigerung von zwei Prozent ging der Gewinn deutlicher zurück. Den Rückgang des Jahresüberschusses um rund 30 Prozent begründete Konert vor allem mit einmaligen positiven Sondereffekten im Vorjahr. Das waren Währungsgewinne und eine Änderung bei den US-Pensionskassen.

Die Umsatzsteigerung gelang durch eine deutliche Steigerung der Menge bei um fünf Prozent gesunkenen Verkaufspreisen. 41 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr investiert, sowohl am Stammsitz in Eberbach als beispielsweise auch in China, wo in Pingyang ein neues Werk eingeweiht wurde. Abgebrannt ist im Januar das Werk in Neuseeland, bis zur Jahresmitte soll entschieden werden, ob es wieder aufgebaut wird. Für das laufende Jahr erwartet Franz Josef Konert eine Umsatzsteigerung auf 740 Millionen Euro und eine Zunahme des Ebit auf 65 Millionen Euro. Die größten Risiken sieht Konert in der politischen Situation und in der afrikanischen Schweinepest, sollte sie Deutschland erreichen.

Der Streit im Gesellschafterkreis des nicht börsennotierten Familienunternehmens wegen der angeblich unter Wert verkauften Beteiligung an R.P. Scherer und wegen angeblich zu Unrecht ausbezahlter Dividenden kostete das Unternehmen bisher mehr als fünf Millionen Euro. Ein Ende sei nicht abzusehen, schreibt Konert im Geschäftsbericht. Alle Klagen wurden bisher abgewiesen. "Die beschlussfassenden Minderheitsaktionäre haben mit ihrem Begehren quasi einen ’Blanko-Scheck’ zu Lasten der Gesellschaft ausgestellt. Damit werden Dividendenzahlungen für die Aktionäre und Erfolgsbeteiligungen für die Mitarbeiter deutlich gemindert", schreibt Konert weiter. Die Aktionäre erhalten in diesem Jahr eine Ausschüttung von gut elf Millionen Euro, im Vorjahr waren es über 14 Millionen Euro.

Aus dem Kreis der Aktionäre meldete sich gestern Antje Ostermann-Koepff zu Wort. Die Tochter von Peter Koepff zeigte sich enttäuscht von den Ergebnissen. "Nach meiner Wahrnehmung entwickelt sich das Unternehmen seit Jahren nicht weiter. Ich kann leider keine neuen strategischen Impulse für die Zukunft erkennen", teilte sie der RNZ mit.

Auch das Ausscheiden der Aufsichtsrätin Konstanze Koepff-Röhrs, der Mutter des Mehrheitsaktionärs Philipp Koepff, kommentierte Antje Ostermann-Koepff: Sie bedauere sehr, dass von der Familie nun überhaupt niemand mehr im Vorstand oder im Aufsichtsrat präsent sei. Schließlich handele es sich ja um ein Familienunternehmen. Wie Franz Josef Konert gestern bestätigte, ist am 1. März mit der ehemaligen BASF-Führungskraft und Ex-Linde-Chef Wolfgang Büchele ein prominenter Manager in den Aufsichtsrat eingezogen.