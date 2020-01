Von Barbara Klauß

Ewig straff und faltenfrei. Diejenigen, die diesen Traum träumen, greifen häufig zu Kollagen, um ihre Haut zu glätten. Doch Kollagen wird aus Tieren gewonnen – zumeist aus Schweinen und Rindern. In Zeiten, in denen immer mehr Menschen vegetarisch oder vegan leben, also zum Teil oder sogar ganz auf tierische Produkte verzichten, in denen vermehrt über Tierwohl, Umweltschutz und die Klimakatastrophe gesprochen wird, stellt sich die Frage, wie Kollagen ohne tierische Rohstoffe gewonnen werden kann.

Hintergrund Die Entstehung: Die Vorgeschichte von Gelita geht auf das Jahr 1875 zurück, als eine Gelatinefabrik in Schweinfurt gegründet wurde. Diese fusionierte 1888 mit einer Fabrik, die Heinrich und Paul Koepff in Göppingen gegründete hatten, zu den "Deutsche Gelatine-Fabriken AG Göppingen und Schweinfurt" (kurz DGF AG). Im selben Jahr entstand unabhängig davon [+] Lesen Sie mehr Die Entstehung: Die Vorgeschichte von Gelita geht auf das Jahr 1875 zurück, als eine Gelatinefabrik in Schweinfurt gegründet wurde. Diese fusionierte 1888 mit einer Fabrik, die Heinrich und Paul Koepff in Göppingen gegründete hatten, zu den "Deutsche Gelatine-Fabriken AG Göppingen und Schweinfurt" (kurz DGF AG). Im selben Jahr entstand unabhängig davon in Heidelberg-Ziegelhausen durch Heinrich Stoess eine Fabrik, die vor allem Gelatine zur Beschichtung von Bildträgern herstellte. 1929 zogen Firmensitz und Produktionsstätte aus Kapazitätsgründen unter dem Namen "Chemische Werke Stoess & Co. GmbH" nach Eberbach. Das "Dritte Reich": Während der Nazizeit gab es enge Verbindungen zur NSDAP, die in Eberbach besonders stark vertreten war. Bis März 1932 wirkte an leitender Stelle Stoess’ Verwandter Wilhelm Keppler, ein hoher NS-Funktionär, der zeitweise Adolf Hitlers persönlicher Wirtschaftsberater war. Der neue Name: Nach dem Ende der Naziherrschaft taten sich die "Chemische Werke Stoess & Co. GmbH" mit den DGF zusammen, 1972 erfolgte schließlich die Fusion zur "Deutsche Gelatine-Fabriken Stoess GmbH" in Eberbach. 1989 wurde die GmbH in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Aktien halten die Gründer-Nachfahren der Vorläufer-Unternehmen. 2005 wurde das Unternehmen umbenannt in "Gelita AG". Der Familienstreit: Seit Jahrzehnten schwelt ein Streit zwischen den Familienzweigen um Hauptaktionär Philipp Koepff, der rund 65 Prozent der Anteile hält, und seinen Onkel Peter Koepff (zusammen mit seinen Kindern etwa ein Drittel der Anteile). Der Konflikt spitzte sich zu, als Gelita 2012 eine Beteiligung am Medikamentenkapsel-Hersteller R. P. Scherer für 43 Millionen Euro verkaufte – aus Sicht von Peter Koepff zu billig und ohne strategischen Grund. Es gab mehrere Gerichtsverfahren. Im März 2018 legte Peter Koepff den Grundstein für eine Gelatine-Fabrik im rund 25 Kilometer entfernten Neidenstein. Dort will er unter dem Namen Gelinova unter anderem Blattgelatine herstellen. Die Zahlen: Gelita beschäftigt rund 2500 Mitarbeiter an mehr als 20 Standorten weltweit, rund 650 davon in Eberbach. 2018 machte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 696 Millionen Euro.

Durch Biotechnologie, meint man bei Gelita, dem führenden Anbieter von Kollagenproteinen. Im vergangenen Jahr hat sich das Traditionsunternehmen mit Sitz in Eberbach mit dem kalifornischen Start-Up Geltor zusammengetan. Gemeinsam wollen sie das erste verzehrbare biotechnologisch hergestellte Kollagenprotein entwickeln und ab Ende 2020 vermarkten. Ihren Angaben nach wäre es das erste tierfreie.

Kollagene sind Strukturproteine (also Eiweiße), die nur bei vielzelligen Tieren und Menschen vorkommen. Sie finden sich in Fasern von Sehnen, Bändern, Knochen und Knorpeln, außerdem in bestimmten Schichten der Haut. Der Name stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie "Leim erzeugend".

Kollagene sind der Hauptgrundstoff für die Herstellung von Gelatine. Die kennen die meisten Verbraucher vor allem als Bestandteil von Gummibärchen oder als Stabilisator von Pudding und Torten. In Deutschland werden jährlich etwa 30.000 Tonnen Gelatine in Speisequalität hergestellt. Verwendet wird sie allerdings nicht nur für Lebensmittel, sondern beispielsweise auch für Medikamenten-Kapseln in der Pharmaindustrie. Zudem werden seit Jahren Kollagenpeptide, die in einem anderen Verfahren hergestellt werden, insbesondere in Gesundheitsprodukten, aber auch in der Kosmetik, eingesetzt, um die Alterung der Haut aufzuhalten.

Weltmarktführer für Gelatine und Kollagen ist Gelita, ein mittelständischer Familienbetrieb mit Sitz im beschaulichen Eberbach. "Wir kommen aus einem Ein-Produkt-Unternehmen", erklärt der Vorstandsvorsitzende Franz Josef Konert in einem Besprechungsraum in der Zentrale mit Blick auf den Neckar und die bewaldeten Hügel. Vor mehr als 130 Jahren begann die Geschichte des Unternehmens im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen mit der Herstellungen technischer Gelatine für die Fotografie – die die Basis darstellte für die fotoempfindlichen Schichten auf dem Film.

Dieser Bereich, so Konert, sei durch die Digitalisierung weitestgehend verloren gegangen. Doch entwickelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg "mit großer Vehemenz" der Lebensmittelbereich, anschließend das Thema Pharma, später die Gesundheitsprodukte und Nahrungsergänzungsmittel für Knochen und Sehen, für Bänder und Muskeln. "Das ist ein großer Wachstumsbereich", erklärt der Gelita-Chef. Und den will der Weltmarktführer nutzen.

"Wir fragen uns natürlich ständig: Gibt es da draußen neue Produkte, die unsere substituieren, also ersetzen können", sagt Konert. Bislang sieht er diese Gefahr nicht. Aber: "Überall auf der Welt sitzt jeden Tag jemand und überlegt: Wie kann ich ein bestimmtes Geschäftsmodell anders, besser machen?" Statt die eigenen Produkte von irgendjemandem angreifen zu lassen, will Gelita lieber selbst angreifen.

So sei man vor einigen Jahren mit dem Thema Biotechnologie in Berührung gekommen, erzählt Konert. Genau genommen mit einer Technologie, mit der Kollagen hergestellt werden kann, das nicht tierischen Ursprungs ist.

Das Prinzip ist das der Fermentierung. Vereinfacht dargestellt funktioniert das so: Man extrahiert aus einer Schweine- oder Rinderzelle die DNA, also den Träger der Erbinformation. In Form von Aminosäureketten gibt man sie in ein Medium – basierend auf Hefen oder Bakterien –, in dem aus Millionen Milliarden werden. "Nach einiger Zeit gibt das Medium diese Aminosäureketten in Form von Flüssigkeit wieder ab", so Konert. Dann sei man an demselben Punkt, an dem man auch heute sei: Man habe eine Flüssigkeit, die gereinigt, filtriert und eingedampft werde auf eine Konzentration von 30 Prozent. Diese Flüssigkeit werde getrocknet, bis ein Pulver entstehe. Wichtig ist Konert zu betonen, dass es sich bei diesem Prozess nicht um eine Genmanipulation handelt.

"Die Technik an sich ist nicht neu", erklärt der Unternehmenschef. In der Käseindustrie werde viel damit gearbeitet. Auch Gelita hat bereits vor fünf Jahren – unterstützt durch zwei Universitäten – begonnen, verschiedene Prozesse dazu zu untersuchen. Dass es funktioniere, sei bewiesen, so Konert. "Bis jetzt gibt es allerdings in unserer Industrie noch keine Fertigung." Noch steht nicht einmal eine Pilotfabrik.

Und wie könnte eine solche Fabrik aussehen? Konert zufolge stünden dort rund 20 große Tanks hintereinander, so genannte Fermentierungstanks, in denen die Medien produzieren. Bis eine erste industrielle Anlage läuft, werden Konerts Schätzung zufolge noch drei bis vier Jahre vergehen. Ob sie in Eberbach stehen wird, kann er noch nicht sagen. "Theoretisch könnte sie überall auf der Welt stehen", erklärt er. "Der endgültige Standort hängt unter anderem davon ab, welche Energie wir brauchen." Sollte Zucker der Energielieferant sein, der sich für das Verfahren als am geeignetsten erweist, wäre natürlich ein Standort sinnvoll, an dem Zucker günstig beschafft werden kann. "Sind andere Energien notwendig, können andere Standorte besser sein", fügt Konert hinzu.

Seit Jahren beobachtet Gelita genau, welche Ideen Unternehmen weltweit entwickeln. So sei man auf Geltor mit Sitz in der Nähe von San Francisco gekommen, erklärt Konert. "Wir haben festgestellt, dass sie schon recht weit sind und interessante Ansätze haben." Zudem ähnelten die Ansätze denen, mit denen Gelita bereits arbeite – und auch weiter arbeiten werde.

In der ersten Finanzierungsrunde des Start-Ups erwarb Gelita etwa zehn Prozent der Anteile. Welche Summe Gelita dafür hingelegt hat, darüber haben die Unternehmen Stillschweigen vereinbart. Eine zweite Finanzierungsrunde läuft demnächst an. Nun wollen Gelita und Geltor gemeinsam ein erstes Produkt entwickeln und auf den Markt bringen. Ein Produkt zum Trinken soll es sein, das Schönheit von innen verspricht. Das erste biotechnologisch hergestellte – und damit tierfreie – Kollagen.

Noch sei diese Art der Kollagen-Gewinnung sehr teuer, sagt Konert – etwa 20 Mal so teuer wie die heutige. "Nichtsdestotrotz sind wir überzeugt, dass es für diese Produkte Märkte geben wird – bei Kunden, denen nichttierische Produkte wichtig sind." Gerade in der Kosmetik hält er das für ein großes Thema. Nun will Gelita testen, wie die Kunden reagieren – und wie groß der Markt tatsächlich ist.

Die neue Technologie bezeichnet Konert als große Chance. "Und wir wollen vorne mit dabei sein." Zum einen, um neue Märkte zu erschließen. Aber auch, damit andere die bestehenden nicht angreifen.