Mannheim. (hab) Die Atmosphäre ist friedlich und entspannt. Was soll einen Aktionär der Fuchs Petrolub SE auch in Wallung bringen angesichts der stetigen Aufwärtsentwicklung des Unternehmens. Selbst die Aktionärsvertreter, die bei der gestrigen Hauptversammlung des Konzerns im Mannheimer Rosengarten auftraten, gestanden ein, Mühe zu haben, kritische Fragen zu finden.

Außer dem einen Punkt, den man praktisch bei allen Veranstaltungen dieser Art zu hören bekommt: Die Dividende hätte ruhig ein bisschen höher ausfallen können. "wir hatten schon mit 95 oder 96 Cent je Aktie gerechnet", so der Sprecher der Schutzgemeinschaft der Kapitalanlager SdK. Stattdessen sind es 91 Cent je stimmrechtsloser Vorzugsaktie und 90 Cent je Stammaktie geworden. Das sind zwei Cent mehr als im Vorjahr und ist die 16. Dividendenerhöhung in Folge. 126 Millionen Euro schüttet das Unternehmen damit an seine Aktionäre aus.

Der Vorstandschef Stefan Fuchs erläuterte noch einmal die bekannten Geschäftszahlen des Jahres 2017. Einziges Manko war der unterproportional gewachsene Gewinn (Ebit). Rohstoffpreissteigerungen und Währungseinflüsse haben ihre Spuren in der Bilanz hinterlassen. Ins erste Quartal 2018 ist der Schmierstoffspezialist solide gestartet und schließt mit einem zehnprozentigen Umsatzwachstum nahtlos an 2017 an. Geplant ist, so Fuchs, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern in diesem Jahr um 2 bis 4 Prozent zu steigern.

Ein wenig Sorgen bereitet den Aktionären die anvisierte Umstellung der Fahrzeugflotten weltweit auf Elektro-Mobilität. Das Motoröl fällt in solchen Autos weg, aber an anderer Stelle werden dafür höherwertige Schmierfette gebraucht. Der Motorölverbrauch in Deutschland werde in der nächsten Dekade um zehn bis 15 Prozent zurück gehen. "Das werden wir durch andere Produkte kompensieren", so Vorstand Lutz Lindemann. "Wir fürchten die E-Mobilität nicht. Diese Entwicklung tut uns eher nicht weh", betonte er.