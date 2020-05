Von Matthias Kros

Kaiserslautern. Nur wenige Wochen hat es gedauert, bis der Weinheimer Technologiekonzern Freudenberg seine Produktion von Schutzmasken am Standort Kaiserslautern aufgebaut hatte. Thomas Caesar, Direktor Filtertechnik Industrielle Filtration, kann es noch gar nicht richtig glauben: "Hätte mich jemand vor der Corona-Krise gefragt, wie lange so etwas dauert, hätte ich sicherlich, ‚viele Monate‘ geantwortet", sagt er. Vor allem, wenn man das Volumen sehe, dank dem Freudenberg schlagartig zu einem der größten Schutzmasken-Produzenten weltweit aufsteige: "Insgesamt wollen wir bald täglich eine Million Stück fertigen." Das sei schon eine immense Herausforderung.

Gefallen sei die Entscheidung, in die Masken-Produktion einzusteigen, im März, erinnert sich Caesar, und sie sei definitiv unternehmerischer Art gewesen. Die finanzielle Förderung, die die Bundesregierung heimischen Produzenten in Aussicht gestellt hat, habe Freudenberg nicht in Anspruch genommen. "Die Masken sind ja nicht nur für den freien Verkauf gedacht, sondern sollen zunächst zum Schutz der Freudenberg-Mitarbeiter eingesetzt werden." Dabei lag der Entschluss für die Weinheimer sicherlich näher als für manch anderes Unternehmen. Schließlich ist Freudenberg weltgrößter Produzent verschiedenster Vliesstoffe, und damit dem Material, aus dem die Schutzmasken hauptsächlich bestehen: "Zukaufen müssen wir lediglich die elastischen Ohrbändchen und den Nasendraht für einen guten Sitz der Maske", erklärt Caesar.

Dennoch gab es beim Aufbau der Produktion zahlreiche Dinge zu klären. "Zum Beispiel mussten wir erst die optimierten Vliesstoffe für die Masken entwickeln, etliche Anlagen zum Konfektionieren der Masken beschaffen und in Betrieb nehmen, die Abläufe klären, die Mitarbeiter entsprechend schulen und nicht zuletzt eine neue eigene Marke für die Masken schaffen." So etwas dauere üblicherweise Monate, in Corona-Zeiten aber eben nur einige Wochen.

Dabei produziert Freudenberg zunächst sogenannte MNS-Masken (Mund-Nase-Schutz), die momentan im Alltag immer dort getragen werden sollen, wo es schwer ist, den Mindestabstand zu anderen Menschen durchgehend einzuhalten. Allerdings sei eine dreilagige Vliess-stoff-Maske von Freudenberg deutlich hochwertiger als die diversen Baumwollmasken, mit denen viele Bürger beim Einkaufen oder im Nahverkehr unterwegs sind, ist Caesar überzeugt. Das verwendete Vliessstoff-Material bestünde aus wesentlich feineren Fasern, die zudem elektrostatisch geladen seien. Sie hätten deshalb eine sehr hohe Filterfähigkeit bei gleichzeitig vergleichsweise geringem Atemwiderstand.

Thomas Caesar. Foto: zg

Deshalb ist Freudenberg überzeugt davon, dass die eigenen Schutzmasken schon bald auch eine Zulassung im medizinischen Bereich erhalten werden. "Unsere MNS-Masken sind denen sehr ähnlich, die in Krankenhäusern eingesetzt werden", weiß Caesar. Erste Zulassungsprüfungen, um die Leistungsfähigkeit im klinischen Bereich nachzuweisen, seien schon absolviert. Aber auch das sei ein weiter Weg – trotz eingeführter Erleichterungen und Schnellprüfungen. "Denn bei diesen Sonderregelungen geht jedes EU-Land eigene Wege, was es für uns kompliziert macht", so Caesar. Dennoch ist er überzeugt davon, dass Freudenberg noch in diesem Jahr eine Sondergenehmigung für den medizinischen Bereich vom Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte bekommt, die volle Zulassung mit entsprechendem Zertifikat aber wohl erst im Frühjahr nächsten Jahres.

Seit Ende April laufe die Produktion nun hoch, so Caesar, nach und nach würden die Anlagen in Betrieb genommen. Auf Kaiserslautern als Produktionsstandort sei dabei die Wahl gefallen, weil Freudenberg hier bereits die notwendigen Vliesstoffe produziere und entsprechende Flächen zur Verfügung gehabt habe. Über 100 teilweise neu eingestellte Mitarbeiter steuern im Vier-Schicht-Betrieb an sieben Tagen in der Woche die Maschinen, die drei Lagen Vlies verschweißen und den Nasendraht sowie die Ohrenbänder anbringen. "Der Prozess läuft automatisiert, aber die Anlagen müssen natürlich bedient und die Masken verpackt werden", so Caesar. Noch ändere sich vieles täglich, "Kinderkrankheiten" würden behoben, aber langsam werde die Menge gesteigert bis bald das angestrebte Niveau von 30 Millionen Stück pro Monat erreicht sei.

"Ich sehe das auch als unseren Beitrag, den wir in dieser Krise leisten können", sagt Caesar. Jedenfalls sei es für ihn persönlich "ein gutes Gefühl, wenn ich abends meinem Sohn zeigen kann, dass ich Schutzmasken gegen Corona herstelle". Das sei schon etwas anderes als im Alltagsgeschäft Filter für Gasturbinen oder Lackieranlagen herzustellen.

Seit dem 11. Mai verkauft Freudenberg die Masken unter dem Namen "Collectex" – zunächst nur für Deutschland – im Vileda-Online-Shop und über Handelspartner der Geschäftsgruppe Freudenberg Home and Cleaning Solutions. Abgegeben werden sie in Verpackungseinheiten mit jeweils 20 Exemplaren für 19,99 Euro. Und wird das so weitergehen, wenn die Corona-Pandemie irgendwann überwunden ist? "Natürlich müssen wir sehen wie sich die Bedarfe dann entwickeln, derzeit sind sie ja extrem hoch", so Caesar. In Asien beispielsweise gehöre es aber längst zur Kultur, dass man sogar bei einer Erkältung eine Maske trage. "Vielleicht ja auch bald bei uns?"