So sehen die Freudenberg-Schutzmasken aus. Foto: zg

Weinheim. (mk) Der Weinheimer Mischkonzern Freudenberg hat mit der Produktion von Mundschutzmasken für Endverbraucher begonnen. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Schutzmasken sind wegen der Corona-Pandemie mittlerweile deutschlandweit, etwa beim Einkaufen, vorgeschrieben. Produziert werden sie im Freudenberg-Werk Kaiserslautern, von wo bisher nur das Vlies, also das Basismaterial, kommt. Freudenberg ist der weltgrößte Vlies-Produzent. Bislang wurde dieses weiterverarbeitende Unternehmen verkauft, die daraus die Masken herstellen.

Wegen des hohen Bedarfs hatte eine Freudenberg-Sprecherin bereits in der vergangenen Woche gegenüber der RNZ eine eigene Produktion angekündigt. Diese sei nun Ende April angelaufen, sagte sie am Montag. In der Endstufe plane man ein Volumen von bis zu 30 Millionen Stück pro Monat. Dafür seien Konfektionierungsanlagen neu angeschafft worden, die rund um die Uhr laufen werden.

Die Schutzmasken sollen ab dem 11. Mai unter dem Markennamen "Collectex" – zunächst nur für Deutschland – im Vileda-Online-Shop und über Handelspartner der Geschäftsgruppe Freudenberg Home and Cleaning Solutions (FHCS) erhältlich sein. Abgegeben würden sie in Verpackungseinheiten mit jeweils 20 Exemplaren, die 19,99 Euro kosten sollen. Pro Maske ist also etwa ein Euro fällig. Dabei würden die Freudenberg-Masken – im Gegensatz zu den inzwischen häufig vorkommenden industriell oder privat gefertigten Baumwollmasken – aus einem hochwertigen, dreilagigen Filtermedium hergestellt.

Zunächst seien die Freudenberg-Standorte mit den nötigen Mengen versorgt worden, teilte Freudenberg weiter mit. Jetzt kämen die Masken in den Handel. Neben der Qualität der Masken sei Freudenberg eine faire Verteilung wichtig. Dies solle durch eine Maximalbestellung von zwei Verpackungseinheiten pro Online-Besteller sichergestellt werden.