Karnevalistinnen feiern Weiberfastnacht in Köln. Rund zwei Milliarden Euro werden Schätzungen zufolge in der närrischen Zeit in Deutschland umgesetzt. Foto: dpa

Von Harald Berlinghof

Heidelberg. Pappnase contra Gesichtslarve. Straßen- oder Fernsehfastnacht. Die Geschmäcker sind verschieden. Und längst nicht alle Fastnachter sind sich grün. Doch egal, ob die Kurpfälzer oder Määnzer Fastnacht, die schwäbisch alemannische Fasnet, der rheinische Karneval oder der Münchner Fasching – alle erleben gerade den gemeinsamen Höhepunkt der närrischen Kampagne mit Rosenmontag und Fastnachtsdienstag. Die Umzüge rollen durch die Straßen. Es wird getanzt und geschunkelt, und mit den Themenwagen wird gezielt provoziert oder gewitzelt. Eines haben alle Ausprägungen der "fünften Jahreszeit" gemeinsam. Es wird kräftig Geld ausgegeben, um sich zu verkleiden und um zu feiern.

Immer wieder stößt man auf geschätzte zwei Milliarden Euro, die während der närrischen Kampagne in Deutschland umgesetzt werden sollen. Das Spektrum der Gelder, die in diese Rechnung einbezogen werden, reicht vom Kostümkauf bis zum Eintrittsgeld für die Saalfastnacht. Doch bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass die Datenlage schlecht ist. Statistische Erhebungen sind selten. Beim Bund Deutscher Karneval (BDK) hat man immerhin vor acht Jahren eine Umsatzhöhe von 1,3 Milliarden Euro ermittelt. Mit einer Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr. Hochgerechnet kann sich Klaus-Ludwig Fess, Präsident des BDK, der 5300 Mitgliedsvereine hat und sich auf 2,6 Millionen Aktive stützen kann, mit der Zwei-Milliarden-Euro-Schätzung durchaus anfreunden. "Das ist nicht völlig unrealistisch", meint er.

Die Deutschen und ihre Kostüme Am beliebtesten: Im vergangenen Jahr war der Pirat die beliebteste Verkleidung der Deutschen. 14 Prozent der Befragten, die Karneval feiern, nannten ihn bei einer Umfrage als besonders populär. Auch Tierkostüme erfreuten sich großer Beliebtheit, gefolgt von Verkleidungen als Märchenfigur, Clown oder Prinzessin. Was es kosten darf: Für ihr Faschingskostüm waren 29 Prozent der Befragten bereit, 31 bis 51 Euro auszugeben. 25 Prozent wollten 11 bis 20 Euro für das Kostüm zahlen, 17 Prozent 51 bis 100 Euro und 4 Prozent mehr als 100 Euro. Ein Fest für den Handel: Für den Einzelhandel ist der Karneval jedes Jahr ein Millionengeschäft. Im Jahr 2019 planten laut einer HDE-Umfrage mehr als 12 Prozent der Verbraucher Ausgaben zu Karneval. Ein Jahr später plante mit 9,4 Prozent ein etwas geringerer Anteil der Befragten, gezielte Einkäufe für die Faschingstage zu erledigen. Laut HDE kann der Einzelhandel in Deutschland im Jahr 2020 mit Mehreinnahmen von etwa 360 Millionen zur närrischen Zeit rechnen. Perücken und Schminke: Gekauft werden nicht nur Millionen Kostüme, sondern auch allerhand Zubehör. In der Faschingssaison 2016 gingen laut Statista 6,30 Millionen Schmink-Sets über die Ladentheken, außerdem 1,95 Millionen Hüte und 1 Million Perücken zudem 50 Millionen sonstige Accessoires. Die Gastronomie profitiert: Die Branche, die am meisten vom Karneval profitiert, ist die Gastronomie. Das zeigt sich anhand von Zahlen der Unternehmensberatung der Boston Consulting Group zum Karneval in Köln aus dem Jahr 2018: Demnach erwirtschaftete die Branche rund 257 Millionen Euro während des Karnevals, der Textilbereich rund 110 Millionen Euro, Transport und Hotel etwa 95 Millionen beziehungsweise 63 Millionen Euro.

Der Preis einer roten Pappnase aus Schaumstoff vom Discounter liegt im Centbereich, eine Netzstrumpfhose gibt es für 4,99 Euro, einen Cowboy-Colt für 12,99 Euro, ein Batman-Kostüm für die Kleinen für 16,99 Euro: Bei Millionen Narren in Deutschland summiert sich das für den deutschen Handel – aber auch für die Hersteller in Asien, überwiegend in China.

Die Mütze eines Elferrats, also eines Fastnachts-Profis, liegt da in ganz anderen Dimensionen. Die kann bis zu 300 Euro kosten. Im Fachhandel – das kann ein Spielwarenhersteller sein oder ein Unternehmen, das sich auf Werbeartikel spezialisiert hat – kann ein Garde-Dreispitz 115 Euro kosten, eine Fasanenfeder 22,50 Euro. Will man nicht gleich etwas kaufen, muss im Verleih für ein komplettes Kostüm – etwa für ein rheinisches Dreigestirn (Prinz, Bauer, Jungfrau) für eine Woche 1800 Euro aufbringen. Ohne Zepter geht es natürlich auch nicht. Preis: 200 Euro.

Für die Gutsel werden allein in Heidelberg beim Fastnachtszug – mit 72 Jahren einem der ältesten in Deutschland – mindestens 10.000 Euro ausgegeben, wie Wolfgang Heindl, Erster Vorsitzender des "Heidelberger Karneval Komitee 1952" vorrechnet. Aber so ein Fastnachtszug kostet insgesamt wesentlich mehr. In Mainz müssen die Ausrichter des Rosenmontagszuges weit mehr als eine halbe Million Euro auf den Tisch blättern.

Für den Auf- und Abbau der Motivwagen plus die nötigen Versicherungen, für Personal und Sicherheitsmaßnahmen. Einnahmen erzielt man mit Hilfe von Merchandising-Artikeln, darunter 100.000 Euro für Zugplakettchen, die die Narren als freiwillige Unterstützung für den Fastnachtszug kaufen. Inzwischen sind die Plakettchen zu begehrten Sammlerstücken geworden.

Kritik an der Obrigkeit Ernst Neger mit Humba-Humba-Tätärä, Margit Sponheimer mit dem Karnevalshit "Am Rosenmontag bin ich geboren" und der Bajazz mit der Laterne – sowie sein Gegenspieler Till mit dem Spiegel. Bei jedem eingefleischten Fastnachter lassen diese Namen und Liedertitel das Herz höher schlagen. Neben der Straßenfastnacht und den Fastnachtsumzügen existiert in Deutschland traditionell die Saalfastnacht. Kommt die Straßenfastnacht historisch eher aus dem Mittelalter, so ist die Saalfastnacht, wo die Narren und Närrinnen neben allerlei Kokolores auch politisch und gesellschaftlich Respektloses amüsiert, erst in der napoleonischen Zeit im Rheinland entstanden. Der Versuch der französischen Besatzer, den Karneval als Ausdruck des politischen Volksempfindens zu verbieten, hat die Mitglieder der Narrenzünfte von der Straße in geschlossene Räume verdrängt. Hier konnte man ungestraft über die ungeliebte Obrigkeit herziehen. In unsere Zeit gekommen ist die Saalfastnacht vor allem mit Hilfe der Fernsehübertragung. Während in fast allen größeren Orten und Städten Deutschlands die Karnevalsvereine ihre Prunksitzungen in lokalen Sälen abhalten, kam die Sitzung der drei großen Mainzer Karnevalsvereine 1955 erstmals mit dem SWF in die Wohnzimmer. 1964 erreichte die Mainzer Prunksitzung eine der höchsten je gemessenen Sehbeteiligungen von 89 Prozent. Nur die legendären Durbridge-Krimi-Mehrteiler und Fußball-WM-Endspiele dringen in solche Bereiche vor. Ab 1973 bis heute wird die Mainzer Prunksitzung im Wechsel von ARD und ZDF ausgestrahlt. Aus der Saalfastnacht war plötzlich die Fernsehfastnacht geworden. Und an diesem Punkt endet die Frage nach den Kosten. Denn für die diesjährige Fernsehveranstaltung am 21. Februar gab es keine Eintrittskarten im Vorfeld, wie man bei MCC und MCV erklärt. Die Karten haben keine Preise mehr, weil sie nicht verkauft werden. Tickets für die Generalprobe im Kurfürstlichen Mainzer Schloss zwei Tage zuvor waren zu 40 Euro zu haben, wenn man schnell genug war. Bei 840 Besuchern macht das 33.600 Euro an Einnahmen für den Veranstalter. Ob Fernsehgelder bezahlt werden müssen oder ob der Sender umgekehrt an die Vereine Geld ausschüttet, wie hoch die Miete für den Saal ausfällt, bleibt im Dunkeln. Ebenfalls nur Schätzungen kursieren über die Höhe der Kosten, die auf Prinzenpaare oder das Kölner Dreigestirn während ihrer kurzen Regierungszeit zukommen. Mehrer Tausende Euro werden in kleineren Orten fällig, in den Hochburgen der "Fünften Jahreszeit" sind es eher fünfstellige Eurobeträge zwischen 20.000 und 60.000 Euro pro Person. Die Kostüme machen dabei einen großen Anteil aus, aber nicht den größten. Einladungen zu Festessen für Honoratioren oder auch die Druckkosten für Autogrammkarten gehen ebenfalls auf das Konto der Tollitäten.

Durchschnittlich 100.000 Besucher des Heidelberger Fastnachtszuges – in guten Jahren bis 125.000 und bei schlechtem Wetter immerhin noch 40.000 – tragen zudem geschätzt eine Million Euro - für "anregende geistige Getränke", für "Berliner" oder für Curry-Wurst in die Heidelberger Altstadt. Hinzu kommt, dass sich die meisten Besucher des Zuges mehr oder weniger mit Kostümen eingedeckt haben. Cowboy, Pirat oder Prinzessin gehören zu den beliebtesten Klassikern.

Jedes Jahr kommen aber auch neue Modelle dazu: Batman, Spiderman oder Wonder Woman. "Das Design stammt oft aus Deutschland, die Fertigung geschieht aber meist im Ausland, in Osteuropa oder Asien", erklärt Wolf Günthner von der Fachgruppe Karneval im deutschen Verband der Spielwarenindustrie.

Karnevalskostüme und -zubehör werden in Statistiken der Spielwarenindustrie zugerechnet. Größter Hersteller und Händler von Karnevalszubehör in Deutschland ist die Firma Fries aus Idar-Oberstein. Rund 6000 Karnevalsartikel hat man im Angebot, etwa 750.000 Kostüme hängen in den Lagerhallen und warten auf eingeschworene Fastnachter.

Laut deren Geschäftsführer Gerd Horbach werden mit Karnevalsprodukten in Deutschland etwas mehr als 300 Millionen Euro umgesetzt. Zwei Drittel davon mit Kostümen. Der Bund Deutscher Karneval schätzt, dass 2,4 Millionen Erwachsenen- und 1,9 Millionen Kinderkostüme jedes Jahr gekauft werden.

Die Zahlen stammen allerdings aus dem Jahr 2016. Neuere Zahlen gibt es auch beim BDK nicht. Doch eines ist klar: Karneval und seine regionalen Ausprägungen sind längst zu einem erheblichen Wirtschaftsfaktor geworden. Und das auch eher konjunkturunabhängig. "Das Feiern bei Deutschlands größtem dezentralen Volksfest, dem Karneval, wollen sich die Leute nicht nehmen lassen", meint Horbach.