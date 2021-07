Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Marke "Capri-Sun" soll schon bald in eine Stiftung in Liechtenstein übertragen werden. Das kündigte Eigentümer Hans-Peter Wild (80) in einem Interview mit dem "Manager Magazin" an. Er habe für "die Zeit nach mir geübt" und zwei Stiftungen in Liechtenstein gegründet, und zwar die Dr. Hans-Peter Wild Family Foundation und die Hans-Peter Wild Stiftung, die nun sukzessive ihre Tätigkeit aufnehmen sollen. In die Family Foundation werde er sein Privatvermögen und alle Beteiligungen übertragen, so Wild, also auch Capri-Sun. Einer der beiden Söhne werde jeweils im Wechsel im Beirat sitzen. Bislang ist der Hauptsitz von Capri-Sun in Zug/Schweiz. Auch Wild lebt seit rund 30 Jahren in der Schweiz. Abgefüllt werden die weltbekannten Trinkbeutel in Eppelheim, wo Capri-Sun etwa 700 Mitarbeiter beschäftigt.

Für Liechtenstein habe er sich entschieden, weil die Stiftungen dort international tätig sein dürfen, während Schweizer Stiftungen vor allem in der Schweiz aktiv sein müssten, so Wild. Wie der geplante Umzug bei den Eidgenossen ankommt, blieb offen. "Zu diesem Thema haben wir nichts weiter hinzuzufügen", sagte eine Capri-Sun-Sprecherin in Zug auf RNZ-Anfrage. "Herr Dr. Wild hat diesbezüglich alles Wesentliche bereits gesagt".

Mit der Übertragung von Capri-Sun in eine Stiftung wird ein Verkauf in Zukunft erheblich erschwert, ausschließen wollte Wild, der zu den reichsten Deutschen gezählt wird, so etwas aktuell aber nicht. "Solange die Übertragung noch nicht stattgefunden hat, ist nichts endgültig", sagte er. Aber ein Verkauf sei derzeit nicht geplant, auch wenn er mit dem Verkauf des Aromastoffhersteller Wild Flavors für 2,3 Milliarden Euro im Jahr 2014 noch immer sehr glücklich sei.

Dabei sei für Capri-Sun zuletzt nicht alles rund gelaufen. Das 2017 formulierte Ziel, Umsatz und Ergebnis innerhalb von drei Jahren zu verdoppeln scheiterte. "Wir hatten in China, in den USA und in manchen Märkten Europas so unsere Probleme", sagte Wild. Richtig gut sei das Geschäft nur da gewesen, "wo wir es selbst betreiben". Die Lizenz-Partner hätten in der Regel zahlreiche Marken im Portfolio, und für sie sei Capri-Sun entsprechend nur eine von vielen. Schon vor längerer Zeit hatte Wild daher angekündigt, die Lizenzen von Vertriebspartnern — insbesondere die von Kraft Heinz in den USA — zurückzukaufen. Doch dann sei Corona dazwischengekommen. "Aktuell ist nichts spruchreif".