Heidelberg. (mk/dpa) Die steigenden Energiekosten macht nicht nur den Verbrauchern zu schaffen. Auch Unternehmen haben zu kämpfen, vor allem solche mit großem Energiehunger.

> HeidelbergCement kündigt Preiserhöhungen an: Große Sorgen bereiten die steigenden Energiekosten beispielsweise dem Baustoffkonzern HeidelbergCement: "Seit Sommer 2021 sind die Energiepreise deutlich angestiegen", erklärt ein Unternehmenssprecher. Durch den Krieg in der Ukraine habe sich die ohnehin angespannte Situation auf dem Energiemarkt nochmals drastisch verschärft. "Eine derartige Kostenexplosion ist einmalig. Wir sind daher gezwungen, schnellstmöglich die Preise signifikant anzuheben. Die Nachfrage nach unseren Baustoffen ist weiterhin hoch".

Es brauche nun schnell einen systematischen Ansatz auf nationaler sowie europäischer Ebene, um kurzfristig die Energieversorgungssicherheit zu gewährleisten und mittel- bis langfristig die EU unabhängiger von Energieimporten zu machen. Der Ausbau erneuerbarer Energien auf Basis deutlich beschleunigter Planungs- und Genehmigungsverfahren sei hier wichtiger denn je.

> Chemieindustrie warnt vor Kosten: Die deutsche Chemie-Industrie warnt vor den Kosten eines möglichen Öl-Embargos gegen Russland. Zwar stamme lediglich ein Drittel der Ölimporte aus russischen Quellen. Dennoch gehe man davon aus, "dass ein Einfuhrembargo durch steigende Kosten in vielen Lebensbereichen zu spürbaren Belastungen führen würde", teilte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Dienstag mit.

Die energieintensive Chemieindustrie leidet seit längerem unter hohen Energiepreisen. Sie verarbeitet als Rohstoff nicht direkt Erdöl, sondern Rohbenzin, das von den Raffinerien aus Öl destilliert wird. Viele Branchenfirmen könnten den massiven Preisanstieg bei Öl und Gas nicht oder nur teilweise an Kunden weitergeben, so der VCI.

> BASF noch versorgt: Die Ludwigshafener BASF teilte auf Anfrage mit, dass sie ihre Erdölprodukte inklusive Naphtha auf dem internationalen Markt beziehe, einen Teil davon aus Russland. Sollte es zu Engpässen kommen, die es bisher nicht gibt, werden wir mit unseren Lieferanten alle notwendigen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Versorgung ergreifen, so eine Sprecherin.

> EU will unabhängiger von russischem Gas werden: Wegen der schweren Spannungen mit Russland will die EU so schnell wie möglich unabhängig von russischem Gas werden. Am Dienstag legte die EU-Kommission einen Plan mit Maßnahmen vor, um russische Gasimporte innerhalb von einem Jahr um zwei Drittel zu reduzieren. Es geht demnach darum, den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen, neue Quellen für Gaslieferungen zu erschließen und den Energieverbrauch zu senken. Mehr als 40 Prozent des importierten Gases kommt aus Russland.