Von Harald Berlinghof

Dossenheim. "Eine Online-Auktionsbörse wie ebay existiert für die Bauindustrie nicht", erklärt Christian Landes, Geschäftsführer der N1 Trading GmbH aus Dossenheim. Doch wenn eine Baustelle geplant wird, dann werden in einem so genannten Leistungsverzeichnis durch die Planer alle Schritte, die notwendig sind, schriftlich fixiert. Das beginnt mit dem Aufstellen des Bauzauns und der Dixi-Toiletten bis zum Abbauen des Baugerüstes und der Abfuhr des bewegten Erdreichs.

"Das Leistungsverzeichnis kann mehrere tausend Positionen umfassen und gleichzeitig müssen alle Materialien die benötigt werden, berechnet, die Kosten dafür ermittelt und die Anbieter gefunden werden", erläutert Landes. Besonders bei Ausschreibungen sei das wichtig, damit der Anbieter eine möglichst genaue Kostenkalkulation vorlegen kann. Das alles passiert in aller Regel manuell von Mitarbeitern einer Baufirma. Gleichzeitig sei die Bauindustrie eine der am wenigsten digitalisierten Branchen in Deutschland.

"Wir als N1 haben jetzt mit Hilfe der KI-Technologie der BI Excellence den Innovationspreis KI der Initiative Mittelstand für unsere Lösung erhalten, erläutert Kai Wachter, Geschäftsführer von BI excellence software GmbH.

Die N1 Trading GmbH war lange Zeit Lizenznehmer der BI excellence GmbH und nutzte deren Software. Jetzt soll BI Excellence als Gesellschafterunternehmen bei N1 einsteigen.

Mit der Software, die als Business Intelligence zu einer autonomen, selbstlernenden künstlichen Intelligenz weiter entwickelt wurde, wollen die beiden jungen Wilden mit ihren gut 30 Mitarbeitern die Baubranche revolutionieren. Nicht nur voran bringen oder konkurrenzfähig machen, sondern eben revolutionieren. Konkret geht es dabei darum, die Abarbeitung des Leistungsverzeichnisses zu digitalisieren und die Effektivität zu erhöhen. Bei der Materialbeschaffung gilt es, die passenden Partner zusammen zu bringen. Wer bietet die Baustoffe, die ich benötige an? Wo sind sie wann am günstigsten verfügbar?

"Aber Bauen ist auch ein regionales Thema", meint Landes. In die Entscheidung, wo eingekauft wird, muss auch aus Nachhaltigkeitsgründen einfließen, wie weit die Materialien transportiert werden müssen und was sich im Rahmen der Kreislaufwirtschaft wieder verwenden lässt. "Wir unterstützen das Stoffstrommanagement der Unternehmen. Das spart dort auch Kosten. Aber insgesamt auch CO2", so Landes.

In den N1-Lösungen im Internet gibt es Daten und Karten zu allen ausgeschriebenen Baustellen Deutschlands. Die werden von spezialisierten Datenanbietern in unsere N1-Software integriert. So können Baufirmen bereits in der Kalkulationsphase erkennen, welche Baustoffe wo anfallen und eventuell wiederverwertet werden können.

"Das Grundproblem war bisher die Transparenz über diese temporären und wandernden Depots auf Baustellen. Denn sie sind häufig zeitweilig Lager und Baustoffquelle gleichzeitig", so Landes. Das "Matching", ein Begriff aus der Partnervermittlung, trifft auch hier zu.

Käufer und Verkäufer in möglichst geringer geografischer Distanz finden zum passenden Zeitpunkt zusammen und kommen miteinander ins Geschäft. "Dafür stellen wir unser System zur Verfügung. Wir selbst sind keine Händler", so der Software-Entwickler Kai Wachter. "Aber wir erzeugen damit eine Prozessoptimierung bei den Firmen, die dank unserer Software zusammen gefunden haben."