Von Matthias Kros und Sebastian Schlenker

Tübingen/Heidelberg. Trotz des Rückschlags für den Corona-Impfstoffkandidaten von Curevac hält die Schweizer Celonic-Group an ihren Produktionsplänen für das Mittel fest. "Celonic wird die Produktion wie geplant hochfahren", sagte Unternehmenschef Konstantin Matentzoglu am Donnerstag auf RNZ-Anfrage. Auch eine Curevac-Sprecherin hatte am Vortag gesagt, dass man an den eigenen Plänen in Bezug auf den Impfstoffkandidaten festhalten werde.

Mitte Juni hatte Curevac Studiendaten vorgelegt, die eine deutlich geringere Wirksamkeit des Impfstoffkandidaten zeigen als bei bereits zugelassenen Vakzinen. Allerdings sieht das Tübinger Unternehmen dennoch weiter gute Chancen auf eine Zulassung.

Das Unternehmen, an dem SAP-Mitgründer Dietmar Hopp über seine Heidelberger Holding Dievini rund 47 Prozent der Anteile hält, hatte in den vergangenen Monaten ein Partnernetzwerk aufgebaut. Dazu gehört auch die Celonic-Group, die mehr als 100 Millionen Corona-Impfdosen in ihrem Heidelberger Werk herstellen will, mehr als 50 Millionen noch dieses Jahr. Dafür werden gerade entsprechende Produktionskapazitäten ausgebaut. Rund 160 Jobs hatte das Schweizer Unternehmen deshalb Ende März versprochen. Damals hatte Celonic auch angekündigt, dass man die Produktionsplattform auch zur Herstellung von Impfstoffen anderer Hersteller nutzen könne und wolle.

Dem schloss sich am Donnerstag Wacker Chemie, ebenfalls Curevac-Produktionspartner, an und hielt darüber hinaus eine Herstellung ganz anderer mRNA-Medikamente für realistisch. Das Münchener Unternehmen hat in den Niederlanden eine Produktion für den mRNA-Impfstoff aufgebaut. Bereits zur Jahresmitte könnte den Angaben nach die nötige Geschwindigkeit erreicht werden, um 100 Millionen Dosen pro Jahr herzustellen. Und selbst wenn es mit der Auftragsproduktion für Curevac nichts werden sollte, wären die finanziellen Folgen eher gering, hieß es am Donnerstag.

Unterdessen sieht sich Curevac mittlerweile mehr als kommerzielles Pharma-Unternehmen – und weniger als vorrangig durch Forschung geprägte Biotech-Firma. Gründe dafür seien vor allem die zahlreichen Kooperationen mit großen Pharma-Unternehmen etwa bei der Zusammenarbeit für die Entwicklung und Produktion von Corona-Impfstoffen, wie Vorstandschef Franz-Werner Haas bei der Online-Hauptversammlung mit Investoren am Donnerstag in Tübingen sagte.

Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 als Start-up gegründet und hat sich auf die sogenannte mRNA-Technologie spezialisiert. Neben Corona-Impfstoffen entwickelt Curevac etwa auch Impfstoffe gegen Tollwut oder Gelbfieber sowie Mittel zur Krebsbekämpfung.

Der Vorstandsvorsitzende Haas erläuterte den Investoren erneut, welch herausfordernden Bedingungen für die Entwicklung des Corona-Impfstoffs erster Generation aus Sicht des Unternehmens bestehen. Zugleich betonte er die Bedeutung der Vorauszahlung von 450 Millionen Euro hierfür der Europäischen Kommission für die aus seiner Sicht gute finanzielle Lage des Unternehmens. Die EU hat sich laut Curevac bis zu 225 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs erster Generation gesichert sowie eine Option auf weitere 180 Millionen Dosen. Eine Zulassung des Impfstoffs steht bislang aus.

Eine wichtige Personalie war bereits vor der Hauptversammlung am Donnerstag bekannt geworden. Curevac-Gründer Ingmar Hoerr zog seine geplante Kandidatur für den Aufsichtsrat "wegen weiterhin anhaltender gesundheitlicher Probleme" zurück, wie Curevac bereits am Mittwoch mitgeteilt hatte. Hoerr war zuvor unter anderem als Vorstandsvorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrats tätig und hatte sich im März 2020 in Folge einer Hirnblutung von seinen Posten im Unternehmen zurückgezogen.