Von Matthias Kros

Heidelberg. SAP-Mitgründer Dietmar Hopp (80) investiert weiter in großem Stil in das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac, das gerade einem Corona-Impfstoff erprobt. Der Milliardär, der über seine Heidelberger Biotechnologie-Holding Dievini die Mehrheit an Curevac hält, erklärt sich bereit, beim geplanten Börsengang Aktien des Unternehmens im Wert von 100 Millionen Euro zu kaufen – zum gleichen Preis wie die anderen neuen Aktionäre.

Das geht aus dem vorläufigen Wertpapierprospekt Curevacs hervor, den die Tübinger gemeinsam mit einem Antrag für einen Börsengang in den USA bei der US-Börsenaufsicht SEC am vergangenen Freitag eingereicht hatten. Auf rund 280 Seiten stellt sich das Unternehmen dabei selbst dar und schildert ausführlich bestehende Risiken. Dem Prospekt zufolge sollen die Aktien unter dem Tickerkürzel "CVAC" an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq gelistet werden. Zum konkreten Zeitplan und Volumen des Börsengangs gibt es noch keine Angaben. Nach Recherchen der "WirtschaftsWoche" soll das Ganze im September über die Bühne gehen. Angestrebt ist demnach ein Emissionserlös in Höhe von 200 Millionen Dollar bei einer Bewertung von mehreren Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Das Mainzer Biotechnologie-Unternehmen Biotech, das ebenfalls an einem Corona-Impfstoff forscht, ist an der Börse aktuell 16,3 Milliarden Euro wert.

Für den Börsengang in den USA hat Curevac eine Holding in den Niederlanden gegründet, unter deren Dach das Unternehmen schlüpfen soll. Das Interesse an der Firma ist bereits jetzt so groß, dass Curevac Anfang Juli in einer Pressemitteilung ausdrücklich auf betrügerische Aktien-Angebote hinwies.

Curevac hatte im Juni mit der klinischen Erprobung seines Covid-19-Impfstoffkandidaten begonnen und will diesen bis Mitte nächsten Jahres marktreif haben. Das Unternehmen setzt dabei auf die sogenannte mRNA-Technologie, die künftig Plattform für eine Vielzahl neuer Medikamente und Impfstoffe sein soll. Weil die Entwicklung und Produktion auf dieser Basis vergleichsweise einfach ist, erlangte das Konzept im Rahmen der Corona-Pandemie besondere Aufmerksamkeit. Allerdings gibt es bislang keine zugelassenen Medikamente oder Impfstoffe, die auf der mRNA-Technik beruhen.

Doch die Hoffnungen sind groß: Erst in der vergangenen Woche konnte Curevac 560 Millionen Euro frisches Kapital einsammeln, darunter auch 300 Millionen Euro der deutschen Staatsbank KfW, die laut Börsenprospekt dadurch einen 19-Prozent-Anteil an Curevac hält und Anspruch auf einen Sitz im Aufsichtsrat bekommt. Der Bund hatte den Einstieg damit begründet, dass man eine Übernahme Curevacs durch ausländische Investoren verhindern wolle. Zu den Großinvestoren gehören auch der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK), der laut Börsenprospekt rund neuen Prozent der Anteile hält, und der katarische Staatsfonds QIA (3,5 Prozent). Zudem sind diverse Investoren engagiert, etwa die Bill & Melinda Gates Foundation.

Hopp hatte lange Zeit rund 80 Prozent an Curevac besessen. Durch die jüngste Finanzierungsrunde hat sich dieser Anteil aber entsprechend verwässert. Den neuen Anteil des SAP-Mitbegründers enthält der Börsenprospekt nicht, nach Berechnungen des "Handelsblatts" liegt er bei weniger als 60 Prozent. Durch den Börsengang geraten nun weitere Anteile in fremde Hände. Auch um die Mehrheit zu halten könnte Hopp nun beschlossen haben, weitere 100 Millionen Euro in Curevac-Aktien zu investieren.

Schon in den vergangenen Jahren hatte Hopp große Geduld und viel Kapital für Curevac aufgebracht. Wie aus dem Prospekt hervorgeht, hat sich seit der Firmengründung im Jahr 2000 ein Verlust von 540 Millionen Euro angesammelt, ohne dass ein marktreifes Produkt aus der Forschung hervorgegangen wäre. Allein für 2019 weist das Biotechnologieunternehmen einen operativen Fehlbetrag von knapp 100 Millionen Euro aus. In der Pharmabranche ist das allerdings nicht ungewöhnlich, da die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten sehr lange dauert.