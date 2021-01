Das Bayer-Werk am Stammsitz in Leverkusen. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Heidelberg. Die neue Corona-Impfstoff-Allianz zwischen Curevac und Bayer ist aus Sicht des größten Pharmaunternehmen Deutschlands noch ausbaufähig: "Grundsätzlich würde eine mRNA-Technologieplattform sicherlich gut zu unserer Zell- und Gentherapie-Plattform passen. Das sind in vielerlei Hinsicht komplementäre Technologien", sagte Stefan Oelrich, Chef der Pharmasparte des Bayer-Konzerns, dem "Handelsblatt" auf die Frage, ob aus der Covid-Allianz "noch eine viel engere Verbindung" werden könnte. Aber nun wolle man erst einmal "unsere Kooperation im Bereich Corona zum Erfolg führen". Curevac und Bayer hatten ihre Zusammenarbeit in der vergangenen Woche bekannt gegeben. Sie könnte bis hin zu einer gemeinsamen Produktion des von Curevac entwickelten Impfstoffs reichen, sobald dieser zugelassen ist.

Curevac gehört etwa zur Hälfte der Heidelberger Dievini Hopp Biotech Holding und damit dem SAP-Mitgründer Dietmar Hopp. Das an der US-Börse Nasdaq gelistete Unternehmen ist im Vergleich zu den Corona-Impfstoff-Konkurrenten vergleichsweise günstig und kommt derzeit auf einen Börsenwert von gut 17 Milliarden US-Dollar. Biontech schafft 20 Milliarden und Moderna sogar knapp 38 Milliarden Dollar. Neben Dievini ist auch der Bund mit rund 17 Prozent an Curevac beteiligt. Beide dürften mittelfristig an einem Ausstiegsszenario für sich feilen. Der Bund würde vermutlich eine Verbindung mit Bayer begrüßen, da Technologie und Arbeitsplätze in Deutschland verblieben.

Im Rennen um einen Corona-Impfstoff sind die Tübinger allerdings in Rückstand geraten. Während die Vakzine von Biontech und Moderna bereits verabreicht werden, steckt Curevac noch immer in der für die Zulassung entscheidenden Phase 3 der klinischen Tests und glaubt, diese erst Ende des ersten Quartals abschließen zu können. Und noch weitere Konkurrenten könnten der Hopp-Firma zuvorkommen. So dürften die Impfstoffe von Astra-Zeneca und Johnson & Johnson im Laufe des ersten Quartals in der EU eine Zulassung erhalten. Auch Glaxo-Smithkline erwartet in den nächsten Wochen grünes Licht. Das Curevac-Vakzin könnte damit erst die Nummer fünf oder sechs auf dem Markt sein.

Diesen Rückstand hatte auch Hopp bereits eingeräumt, dafür aber versprochen, dass Curevac den besten Impfstoff entwickeln werde. "Das ist weiterhin unsere Ambition", sagte Franz-Werner Haas, Vorstandschef der Curevac AG dem "Handelsblatt". Am Montag präsentierten die Tübinger erneut einen guten Zwischenstand ihrer Entwicklung: Studien an Rhesusaffen hätten eine hohe Wirksamkeit des hauseigenen Impfstoffkandidaten belegt, teilte Curevac mit. Die Primaten seien in der Untersuchung zweimal innerhalb von 28 Tagen mit einer Dosis von je acht Mikrogramm des Vakzins geimpft worden. Nach einer Belastungsinfektion mit SARS-CoV-2 seien sie vor dem Virus geschützt gewesen.

Den Rückstand zu Biontech oder Moderna, deren Impfstoffe wie der von Curevac auf der mRNA-Techologie beruhen, erklärte Haas auch mit der Finanzierung: "Wenn Sie über eine Anschubfinanzierung von einer Milliarde verfügen und die entsprechenden Kapazitäten bei Auftragsfertigern blocken können oder mit einem Konzern wie Pfizer zusammenarbeiten, der frühzeitig eine Fabrik umrüstet, sehen Sie das hinterher auch an der Kapazität", sagte er.