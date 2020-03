Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Ausbreitung des Coronavirus macht auch vor dem Arbeitsplatz nicht halt. Arbeitnehmer stellen sich die Frage, welche Rechte sie haben und wie sie reagieren müssen. Professor Simon Fischer, Studiengangsleiter Wirtschaftsrecht an der SRH Fernhochschule, Reilingen, und Tjark Menssen, Jurist beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) geben Antworten.

Darf man aus Angst vor einer Ansteckung von der Arbeit fernbleiben? Nein. "Arbeitnehmer dürfen der Arbeit nur fernbleiben, wenn sie tatsächlich arbeitsunfähig sind", erklärt Menssen. In einem Verdachtsfall sollte der Arbeitgeber aber auf jeden Fall unverzüglich informiert werden, fügt Fischer hinzu. Schließlich habe der Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht gegenüber den nicht-infizierten Kollegen.

Darf der Arbeitgeber Mitarbeiter einfach heimschicken? "Ja", weiß Fischer. Allerdings müsse er das Gehalt weiterbezahlen. "Seinen Urlaub muss niemand opfern". Der Arbeitgeber könne aber auch eine Arbeit im Homeoffice anweisen.

Wer kümmert sich, wenn das eigene Kind erkrankt ist? Beim Coronavirus gilt dasselbe, wie bei anderen Erkrankungen des Kindes. Wenn das Kind der Betreuung bedarf, muss sich ein Elternteil dies vom Arzt attestieren lassen ("Kindkrankschreibung"). "In diesem Fall springt die Krankenkasse ein und zahlt dem Arbeitnehmer ein Krankengeld", erklärt Fischer.

Darf ein Mitarbeiter zuhause bleiben, wenn Kita oder Schule wegen Infektionsverdacht geschlossen sind? "Einen Anspruch auf bezahlte Freistellung gibt es leider nicht", erklärt Fischer. Da das Kind nicht krank sei, greife auch die sonst übliche "Kindkrankschreibung" nicht. Vielmehr sei hier Organisationstalent gefragt, nach Möglichkeit sollten Verwandte oder Freunde einspringen. "Wo das nicht geht, wird man sich schnell mit dem Arbeitgeber einigen müssen", so Fischer. Heimarbeit könne zum Beispiel eine Lösung sein.

Bekommt ein Arbeitnehmer in Quarantäne sein Gehalt weitergezahlt? Ja, laut Infektionsschutzgesetz in den ersten sechs Wochen – ähnlich wie bei der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. "Dies gilt natürlich nur, wenn der Arbeitnehmer tatsächlich nicht arbeiten darf und einen Verdienstausfall hat", erinnert Fischer. Bei Arbeitnehmern, die im Homeoffice arbeiten könnten, greife die Entschädigungsleistung nicht.

Dürfen Arbeitgeber fragen, woran Mitarbeiter erkrankt sind? Nein. "Ein Arbeitnehmer ist grundsätzlich nicht verpflichtet, hierzu Auskunft zu geben", erklärt Menssen.

Darf der Arbeitgeber eine Reise in ein vom Coronavirus betroffenes Land anordnen? "Ein Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer keiner Gesundheitsgefährdung aussetzen", weiß Menssen. Eine befürchtete Ansteckung am Zielort reicht aber in der Regel nicht aus, um eine Dienstreise zu verweigern. Anders sieht es aus, wenn es eine offizielle Reisewarnung für das entsprechende Land gibt.

Kann ein Arbeitgeber zusätzliche Überstunden anordnen, wenn viele Kollegen krankheitsbedingt fehlen? Überstunden können nur mit Zustimmung des Betriebsrats angeordnet werden, erinnert Menssen. "Eine Pflicht zur Ableistung von Überstunden besteht ansonsten nur bei einem schwerwiegenden drohenden wirtschaftlichen Schaden". Dabei sollten entsprechende Zuschläge vereinbart werden.