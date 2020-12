Von Matthias Kros

Heidelberg. Obwohl das Unternehmen im Wettlauf um einen Corona-Impfstoff in Rückstand geraten ist, haben die Aktien des Tübinger Biotech-Unternehmens Curevac am Dienstag an der US-Börse Nasdaq zum ersten Mal die Marke von 100 Euro (rund 121 US-Dollar) durchbrochen. Das Unternehmen, dessen Hauptaktionär die Heidelberger Dievini Hopp Biotech Holding und damit SAP-Mitgründer Dietmar Hopp ist, ist erst seit August überhaupt börsennotiert. Der Ausgabepreis der Aktien betrug damals 16 US-Dollar.

Mit dem Aktienkurs ist auch der Börsenwert von Curevac auf nie da gewesene Höhen geklettert und liegt aktuell etwa bei 21,5 Milliarden Dollar (17,7 Milliarden Euro). Rund die Hälfte davon gehört Dievini, zudem besitzt Hopp persönlich noch weitere Anteile. Zu den großen Gewinnern der Börsenrallye zählt aber auch der deutsche Staat, der sich im Frühjahr direkt an der Firma beteiligt hatte – auch um sie vor ungewollten Übernahmeversuchen aus dem Ausland zu schützen. Der Bund besitzt aktuell 17 Prozent an Curevac und hatte für diesen Anteil im Frühjahr 300 Millionen Euro gezahlt.

Curevac forscht seit Ausbruch der Pandemie erfolgversprechend an einem Corona-Impfstoff. Firmenchef Franz-Werner Haas hatte kürzlich den Start der zulassungsrelevanten klinischen Phase-III-Studie mit 30.000 Teilnehmern bis Ende 2020 angekündigt. Mit ersten Ergebnissen rechnet das Tübinger Unternehmen dann im Frühjahr. Damit hinkt Curevac Konkurrenten wie Biontech oder Moderna hinterher. Biontechs Impfstoff ist beispielsweise in Großbritannien bereits zugelassen. Wegen des Rückstands hatte Curevac Anfang der Woche den amerikanischen Markt bereits aufgegeben. "Nordamerika ist für uns noch kein Markt", hatte Haas gesagt. Die jetzige Administration in den USA habe sehr schnell und sehr viele Dosen der Curevac-Wettbewerber vorbestellt und reserviert.

Die Impfstoffe von Biontech, Moderna und Curevac haben dabei eins gemeinsam: Sie basieren alle auf dem Botenmolekül namens mRNA, das im Körper die Bildung eines Virus-Eiweißes anregt. Dies löst eine Immunreaktion aus, die den Menschen vor dem Virus schützen soll. Biontech und Moderna hatten dafür sehr hohe Wirkungsgrade erzielt.

Friedrich von Bohlen, Mit-Geschäftsführer von Dievini, führt die Kurssteigerungen der Curevac-Aktien deshalb auch auf die vielversprechenden Daten von Biontech und Moderna zurück, deren Impfstoffe ja ebenfalls auf der mRNA-Technologie beruhen. "Die Daten aus der Testphase I von Curevac waren ähnlich und ebenfalls sehr gut und vergleichbar zu denen von Biontech und Moderna, so dass vermutlich viele davon überzeugt sind, dass es Curevacs Vakzine ebenfalls zum Markt schaffen wird", sagte er am Dienstag. So wie es Curevac kommuniziert habe, sei das Tübinger Unternehmen etwa vier Monate hinterher, "das heißt, es käme in den Markt, wenn die jetzt erfolgende Anlaufphase der Impfzentren abgeschlossen sein dürfte".

Die Daten der mRNA-Vakzine seien bisher die überzeugendsten aller Impfstoffarten, so von Bohlen weiter. "Das ist vermutlich für viele eine positive Überraschung, da bis heute noch kein mRNA-Impfstoff oder Produkt auf dem Markt ist".Der Geschäftsführer ist zuversichtlich, dass mRNA in Zukunft Impfstoffe gegen viele andere Infektionserkrankungen ermöglichen werde. Er hofft, dass es einmal die Impfstoffklasse mit den meisten Produkten wird und sogar gegen Krebserkrankungen hilft.