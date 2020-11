Von Matthias Kros

Mannheim. Nur weil oft von den vermeintlich "armen Studenten" die Rede ist, heißt das nicht, dass sich an den deutschen Hochschulen niemand für Geldanlagen in Aktien interessiert. Im Gegenteil: In nahezu allen deutschen Universitätsstädten gibt es studentische Börsenvereine, 75 solcher Regionalvereine mit zusammen etwa 15.000 Mitgliedern sind im Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen (BVH) vereint, der seinen Sitz in Mannheim hat.

Doch das schnelle Geld steht dabei nicht unbedingt im Vordergrund. "Wir verstehen uns stärker als Interessenvertretung und Plattform für Weiterbildung, Netzwerk und Karriere", erklärt Max Hamscher, Vorstandsvorsitzender des BVH. "Unsere Mitglieder sollen selbstbestimmt Investments tätigen, also Risiken und Chancen abschätzen können." Wer will, könne beispielsweise bei einem der Regionalvereine entsprechende Vorträge besuchen und damit einen "Börsenführerschein" machen – auch Nicht-Studierende ohne Vorkenntnisse. In Heidelberg gehört zu den BVH-Mitgliedern die Initiative Wertpapier Heidelberg e.V.

In dieser Woche findet das wichtigste Treffen der börsenbegeisterten jungen Leute statt, nämlich die viertägige BVH Konferenz, die bereits in den letzten Jahren hunderte Studierende nach Frankfurt, dem Sitz der Deutschen Börse, lockte, die dort mit zahlreichen Größen aus der Finanzbranche in Kontakt treten konnten. Auch für 2020 liest sich das Verzeichnis der Konferenzpartner wie das "Who is Who?" der Branche. Unternehmensberatungen wie EY, KPMG oder PWC sind genauso vertreten wie Investmentbanken und Nachrichtendienste. Für die wichtigste Keynote der Veranstaltung hat sich Oliver Behrens, Chef der europäischen Arms der US-Investmentbank Morgan Stanley angesagt.

Doch so gesellig wie im vergangenen November, als sich über 500 Teilnehmer im Gesellschaftshaus des Frankfurter Zoo trafen, wird es 2020 nicht zugehen können. Im Zuge der anhaltenden Corona-Pandemie habe der BVH-Vorstand notgedrungen beschlossen, die diesjährige Konferenz als historisch erste "Digital Conference Week" unter dem Motto "Das Zeitalter des Umbruchs – neue Chancen für die Finanzbranche?" stattfinden zu lassen. "Natürlich ist das nicht das gleiche", weiß Hamscher, dessen Studium in München kurz vor dem Abschluss steht. Das Netzwerken käme naturgemäß etwas zu kurz: "Solche Veranstaltungen leben vom persönlichen Kontakt. Und es wird sicher nicht leicht, unter diesen Bedingungen jemand aus der Branche kennenzulernen."

Dennoch sollen so viele Türen wie möglich offenstehen – eben virtueller Art. Während bei der Veranstaltung im vergangenen Jahr Treffpunkte an Messeständen der beteiligten Unternehmen, die auch als Sponsor der Konferenz auftreten, organisiert worden seien, gebe es jetzt eben eine Videokonferenz – "jedes Unternehmen bekommt dabei seinen eigenen virtuellen Raum", so Hamscher. Bis zum 27. November gibt es noch Fachvorträge, Business Speed-Datings und eine Networking Lounge, wo die Weichen für eine gemeinsame berufliche Zukunft gestellt werden können. "Ich denke das zum Beispiel an Praktika, die in unserer Branche essenziell sind, aber auch an Einsteiger- und Trainee-Programme".

Letztlich könnten die ungewöhnlichen Umstände auch als eine Chance begriffen werden, die "BVH Digital Conference Week 2020" noch größer, umfangreicher und für mehr Studierende und weitere Interessierte zugänglich zu machen, so Hamscher: "Wir begreifen dieses virtuelle Event keineswegs als Absage, sondern als riesige Chance, die Konferenz noch weiter zu skalieren, als es in physischer Form möglich gewesen wäre.”

Und was ist nun mit der Geldanlage? Natürlich gebe es auch eine sogenannte Portfolio-Challenge, die den Mitgliedern die Möglichkeit gebe, Ihr Finanzwissen in der Praxis unter Beweis zu stellen, so Hamscher. Und anschließend wird das Wissen noch beim Börsenstammtisch gebührend vertieft.