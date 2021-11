Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Biotech-Investoren Andreas und Thomas Strüngmann, Ankerinvestoren des Mainzer Corona-Impfstoffentwicklers Biontech, steigen in größerem Stil in das Schweizer Biotechunternehmen AC Immune ein, das sich auf die Entwicklung von Alzheimer-Medikamenten spezialisiert hat. Das berichtet die "WirtschaftsWoche". Zu den weiteren Investoren gehört der SAP-Mitgründer Dietmar Hopp mit seiner Heidelberger Biotech-Holding Dievini, die bereits mehr als 20 Prozent an AC Immune hält. Das Schweizer Unternehmen arbeitet an mehreren vielversprechenden Präparaten gegen Alzheimer und Parkinson, darunter auch Impfstoffe. Ein Medikament hat das Unternehmen aber noch nicht auf den Markt gebracht.

Nach Angaben von Andrea Pfeifer, der CEO von AC Immune, halten die Strüngmann-Holding Athos, die Finanzierungsgesellschaften MIG und First Capital Partner gemeinsam zwölf Prozent an AC Immune. "Wenn einer weiß, wie sich Impfstoffe kommerzialisieren lassen, dann sind es doch die Hauptinvestoren von Biontech", freute sie sich gegenüber der "WirtschaftsWoche".

Die Brüder Thomas und Andreas Strüngmann gehören zu den reichsten Deutschen. Sie sind die Gründer des Pharmaunternehmens Hexal, das sie für viele Milliarden an Novartis verkauften. Beide sind Ankeraktionäre von Biontech, dessen Aktienkurs im Zuge der Impfstoffentwicklung regelrecht explodierte, was ihnen einen weiteren Geldsegen bescherte. Einem Bericht des Nachrichtenportals "Finance FWD" zufolge gehören die Brüder auch zu den Investoren des Heidelberger Digitalversicherers Getsafe. Dieser hatte zuletzt 55 Millionen Euro eingesammelt.