Von Daniel Bernock

Mannheim. "Es gibt keine Überraschungen - und das ist gut so!" Nach turbulenten Jahren beim Mannheimer Traditionskonzern Bilfinger scheint der aktuelle Vorstands-Chef Tom Blades das Geschäft stabilisiert zu haben. Sogar ein kleines Wachstum von fünf Prozent bei Auftragseingang und Umsatz konnte das Unternehmen im dritten Quartal verzeichnen. Unterm Strich blieb Bilfinger aufgrund von Kosten für den Konzernumbau aber in den roten Zahlen. Der Verlust betrug in den drei Monaten bis September eine Million Euro nach einem Minus von 21 Millionen im Vorjahreszeitraum. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte Bilfinger - und das zu einer Zeit, in der viele Industriekonzerne ihre gesteckten Ziele nach unten korrigieren mussten. "Wir freuen uns, wenn wir das halten, was wir versprechen", sagte Blades. "Wir liefern!"

Tom Blades. Foto: Archiv

In der jüngeren Vergangenheit hatte Bilfinger vor allem mit einem schwierigen Marktumfeld zu kämpfen. Der niedrige Ölpreis und die Zurückhaltung von Kunden aus der Branche machte dem Unternehmen zu schaffen. Zudem lag der Markt bei konventionellen Energien im Zuge der Energiewende lange Zeit brach. Das scheint sich nun in Teilen zu ändern. "Wir sind in einem positiven Umfeld", sagte Blades.

In Europa werde in der Öl- und Gasbranche wieder vermehrt in vorhandene Anlagen investiert. In den USA gebe es zunehmend Aktivitäten im Schiefergas-Sektor, bei dem die Firmen über die umstrittene "Fracking"-Methode an Vorkommen tief in den Gesteinsschichten rankommen. Weil die Kosten beim "Fracken" hoch sind, war die Branche wegen des niedrigen Ölpreises in der Vergangenheit nahezu zum Erliegen gekommen. Mit dem Anstieg des Ölpreises kommt die vor allem in den USA angesiedelte Industrie jedoch wieder in Fahrt. Auch in der Nordsee sieht Bilfinger bereits Hinweise darauf, dass neue Fördergebiete erschlossen werden sollen.

Hintergrund Die wichtigsten Kennzahlen der Bilfinger SE für das dritte Quartal 2018: > Umsatz: 1,05 Mrd € (+5%) > Auftragseingang: 1,1 Mrd € (+5%) > Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen: 12 Mio € (Vorjahr: -6 Mio €) > Gewinn: -1 Mio € (Vorjahr: -21 Mio €) Die wichtigsten Kennzahlen der Bilfinger SE für das dritte Quartal 2018: > Umsatz: 1,05 Mrd € (+5%) > Auftragseingang: 1,1 Mrd € (+5%) > Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen: 12 Mio € (Vorjahr: -6 Mio €) > Gewinn: -1 Mio € (Vorjahr: -21 Mio €)

In der lange schwierigen Energiebranche wachsen die Geschäfte für Bilfinger unter anderem durch mehr Aufträge im Bereich Kernkraft. Denn während Deutschland den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen hat, wird im Ausland kräftig investiert. So modernisieren Bilfinger-Mitarbeiter Atomkraftwerke in Frankreich und sind beim Erweiterungsbau des Kernkraftwerks Hinkley Point in England mit dabei.

Bilfinger profitiert auch von strengeren Umweltauflagen in der Schifffahrt. So habe es im dritten Quartal neue Aufträge mit einem Volumen von rund 40 Millionen Euro zur Installation von Rauchgasentschwefelungsanlagen für Schiffe gegeben. Die Reeder seien durch neue Vorschriften gezwungen, ihre Antriebe auf Flüssiggas umzustellen oder eine Art Katalysator für die Diesel-Motoren einzubauen, sagte Blades.

Hinter den eigenen Zielen ist Bilfinger bei den Verwaltungskosten. Diese seien noch etwas höher als für 2020 angepeilt. Ein Stellenabbau in der Verwaltung sei jedoch nicht geplant, sagte ein Firmensprecher. Vielmehr sollen über ein Effizienzprogramm die Kosten gesenkt werden. Bilfinger beschäftigt in der Region rund 1050 Mitarbeiter, 220 davon in der Zentrale in Mannheim.