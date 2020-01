Walldorf. (dpa) Die SAP stellt am Dienstag seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr vor. Das vom Börsenwert her wertvollste deutsche Unternehmen will seine Bilanz gegen 7 Uhr veröffentlichen, ehe um 10 Uhr am Walldorfer Konzernsitz eine Pressekonferenz mit den beiden Vorstandschefs Jennifer Morgan und Christian Klein geplant ist.

Die SAP-Doppelspitze Jennifer Morgan und Christian Klein. Foto: zg

Für das neue Führungsduo ist es der erste größere öffentliche Auftritt in Deutschland seit Amtsantritt. Morgan und Klein hatten Mitte Oktober die Nachfolge des bisherigen Konzernchefs Bill McDermott angetreten.

Analysten gingen vor Bekanntgabe der Zahlen von einem Plus beim Umsatz, allerdings mit einem Rückgang beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern aus. Gründe dafür sind den Experten zufolge beispielsweise Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen sowie hohe Kosten für den Konzernumbau. Vor rund einem Jahr hatte SAP die erste größere Umbaurunde seit langem angestoßen, bis zu 4400 Mitarbeiter sollten in andere Funktionen wechseln oder auch mittels Abfindungen die Firma verlassen.

Ungeachtet dessen wird insgesamt mit einem Anstieg der Mitarbeiterzahl gerechnet, da das Unternehmen in Wachstumsbereichen weiter einstellt. Ende September 2019 hatte SAP fast 100.000 Mitarbeiter und damit bereits fast 3500 mehr als zum Jahresende 2018.