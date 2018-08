Von Thomas Veigel

Heidelberg. "Ganz ordentlich" nannte Vorstandsvorsitzender Rainer Hundsdörfer die Zahlen der Heidelberger Druckmaschinen im ersten Quartal, das am 30. Juni endete. Die Börse applaudierte zum Handelsstart mit einem Kurssprung von fünf Prozent, im Tagesverlauf beruhigten sich die Anleger aber wieder. Zum Xetra-Handelschluss lag das Papier bei einem Kurs von 2,49 Euro zwei Prozent im Plus.

Die großen Märkte seien alle stark, sogar Brasilien - jahrelang ein Problemfall - sei zurückgekommen. "Wir sind solide ins Geschäftsjahr gestartet", sagte Hundsdörfer. Das erste Quartal ist traditionell das schwächste, erst zum Geschäftsjahresende steigen Umsatz und Gewinn normalerweise an. Da keine größeren Störfeuer erwartet werden, sollte das auch in diesem Jahr so sein.

Den Ausblick ließ der Vorstand unverändert: Umsatz und Gewinn sollen "moderat" zulegen. Beim Gewinn ist das streng genommen ein Rückgang, denn der Jahresüberschuss von 14 Millionen Euro im vergangenen Jahr war wegen der US-Steuerreform um 25 Millionen Euro geringer ausgefallen als geplant. Ein Jahr zuvor war ein Jahresüberschuss von 36 Millionen Euro erwirtschaftet worden.

Die schon nach der Bilanzpressekonferenz von einem Analysten als nicht "ambitioniert" bemängelte Gewinnprognose hat ihre Gründe. Vom Unternehmen werden Währungseffekte, höhere Steuerzahlungen im Ausland, höhere Lohnkosten und Restrukturierungskosten von 20 Millionen Euro genannt.

Die "Botschaft" des ersten Quartals ist für Rainer Hundsdörfer, dass die "digitale Transformation" des Unternehmens zunehmend Früchte trage. Das Subskriptionsmodell, bei dem die Kunden nicht mehr die Maschine, sondern eine Gebühr pro bedrucktem Bogen bezahlen, sei weiterhin stark nachgefragt. 30 bis 40 Verträge des in der Branche bisher einmaligen Modells sollen im laufenden Geschäftsjahr abgeschlossen werden, im Durchschnitt wird mit einem Umsatz von einer Million Euro pro Vertrag und Jahr gerechnet. Bis zum Geschäftsjahr 2021/22 seien 250 Verträge realistisch, sagte Rainer Hundsdörfer. Bis dahin will der Konzern einen Umsatz von drei Milliarden Euro und einen Jahresüberschuss von mehr als 100 Millionen Euro erwirtschaften. Ob dann auch wieder eine Dividende gezahlt wird, ließ der Vorstand bisher offen.

Die Serienfertigung der großen Digitaldruckmaschine Primefire ist angelaufen. Die beiden ersten Maschinen seien an Verpackungsdrucker in der Schweiz und in den USA verkauft worden. Bei den digitalen Maschinen für dreidimensionale Objekte sei das Interesse an der kleineren Omnifire 250 mäßig, die industrielle Omnifire 1000 sei gerade fertig geworden. Hier würden Automobilhersteller und - zulieferer sowie Luftfahrtunternehmen großes Interesse zeigen.

Der Umzug der rund 900 Mitarbeiter des Forschungszentrums von Heidelberg nach Wiesloch soll im September beginnen und vor Weihnachten abgeschlossen sein. Durch den Kauf der Print Media Academy werde das Unternehmen aber einen Standort vor allem für Schulungen und Kundenveranstaltungen in Heidelberg behalten.