Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Am heutigen Dienstag startet die zweite Stufe der 3G-Regelungsprüfung bei der BASF, dem mit Abstand größten Arbeitgeber der Region. "Ab dem 7. Dezember greift die neue IT-basierte Regelung zum 3G-Nachweis", bestätigte eine Sprecherin am Montag auf Anfrage. Dann soll der Werksausweis den Impfstatus der Mitarbeiter dokumentieren und damit den Zugang regeln.

Eigentlich gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz bereits seit dem 24. November. Sie bedeutet, dass nur noch geimpfte, genesene und getestete Beschäftigte Zutritt zu den Arbeitsstätten haben dürfen. Weil das an einem Standort mit knapp 40.000 eigenen Mitarbeitern und mehreren Tausend Beschäftigten von Partnerfirmen nicht ganz einfach umzusetzen ist, hatte die BASF mit den Behörden in Rheinland-Pfalz und der Arbeitnehmervertretung eine zweistufige Lösung vereinbart.

Während einer Übergangsphase, die heute endet, hatten zunächst Sicherheitsmitarbeiter stichprobenartig an den Werkstoren die Impf-, Genesenen- und Test-Nachweise überprüft. Auch Führungskräfte waren aufgerufen, vor Ort solche Stichproben durchführen.

Das ändert sich heute: "Um die umfassende Prüfung durch BASF als Arbeitgeber zu gewährleisten und den Ablauf zu erleichtern, haben wir eine IT-Plattform entwickelt, die eine Prüfung des Nachweises für alle vereinfacht", erklärte die Sprecherin. Mitarbeiter erhielten dann die Zutrittsberechtigung über ihren Werksausweis. Dafür hätten eigene Beschäftigte und die von Kontraktoren, die geimpft oder genesen sind, seit vergangener Woche ihr qualifiziertes Impf- oder Genesenen-Zertifikat digital hinterlegen können. Auch qualifizierte Test-Zertifikate könnten hier erfasst werden.

Gültige Testzertifikate könnten zudem in einer der beiden bereits eingerichteten Prüfstellen vorgelegt und tagesaktuell überprüft werden, so die Sprecherin. Dort könnten Testzertifikate geprüft und Zugangsberechtigungen erteilt werden. Der Werkschutz an den Toren beziehungsweise Werkszugängen dürfe diese Zutrittsberechtigungen nicht erteilen.

Allerdings würden an den Prüfstellen keine Tests durchgeführt, sagte die Sprecherin weiter und verwies auf einen externen Anbieter, der in unmittelbarer Nähe ein öffentliches Corona-Testzentrum eröffnet habe.

Gleichzeitig reaktiviert der Chemiekonzern sein Impfzentrum und beginnt mit den Auffrischungsimpfungen für die Belegschaft. "Ab dem 7. Dezember bieten wir den Mitarbeitenden eine Booster-Impfung an, unabhängig davon, ob sie ihre ursprüngliche Impfung bei BASF oder woanders erhalten haben", so die Sprecherin. Auch Erst- und Zweitimpfungen seien möglich. Grundsätzlich gehe BASF bei den Beschäftigten von einer Impfquote von mindestens 80 Prozent aus. Damit liegt das Unternehmen deutlich oberhalb des Bundesdurchschnitts, der etwa 69 Prozent beträgt.

Der Chemiekonzern hat deutschlandweit so viele Mitarbeiter gegen Covid 19 geimpft wie kaum ein anderes Unternehmen. Seit Inbetriebnahme des Impfzentrums in Ludwigshafen am 14. April dieses Jahres haben sich nach Auskunft der Sprecherin rund 22.000 BASF-Mitarbeiter impfen lassen (Erst- und Zweitimpfung). Nachdem die Aktion abgeschlossen war, wurde das Impfzentrum Ende August zwischenzeitlich geschlossen und wurde seit dem 25. Oktober für die Grippeschutzimpfung genutzt. Das ist nunmehr abgeschlossen.

Unterdessen wollen mehr als 150 Unternehmen und Marken in Deutschland ab heute gemeinsam für die Corona-Impfung werben. Mit dabei sind nach Angaben der Berliner Werbeagentur Antoni, die sich die Kampagne ausgedacht hat, unter anderem BMW, Mercedes-Benz, Edeka, Lidl, die Sparkasse und die Volksbanken ebenso wie Burger King und McDonald’s. Überschrift der Kampagne ist das auch von der Bundesregierung genutzte "#ZusammenGegenCorona", die Unternehmen sollen unter diesem Hashtag auf ihren Social-Media-Kanälen aber jeweils mit eigenen Slogans für die Impfung werben.