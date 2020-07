Mannheim. (mk) Die Volksbanken Kurpfalz und Weinheim wollen ihre Fusion doch noch wie geplant Mitte September vollziehen. Der Zeitplan für den Zusammenschluss hatte gewackelt, weil die im Mai geplante Vertreterversammlung, die den Zusammenschluss absegnen sollte, wegen der Corona-Krise nicht stattfinden konnte. Und eine virtuelle Versammlung, die alternativ möglich gewesen wäre, kam für den Vorstand angesichts der Tragweite des Vorhabens nicht infrage.

Nun plant die Volksbank Kurpfalz, die ihren Sitz in Heidelberg hat, ihre Vertreterversammlung Ende Juli in der geräumigen Mannheimer Maimarkthalle abzuhalten. Das bestätigte ein Sprecher der Bank am Donnerstag in Heidelberg. Es fehle nur noch die Zustimmung der Stadt Mannheim, die man in Kürze erwarte. In der Maimarkthalle gebe es ausreichend Platz, um die notwendigen Sicherheitsabstände zwischen den Teilnehmern einzuhalten. Man erwarte zu der Versammlung mehr als 300 Vertreter.

Die beiden Geldinstitute kämen nach ihrem Zusammenschluss auf eine Bilanzsumme von mehr als 3 Milliarden Euro und würden damit in die Top 100 der deutschen Genossenschaftsbanken vorrücken. Die Hauptstellen in Heidelberg und Weinheim sollen erhalten bleiben, juristischer Sitz wird in der Universitätsstadt sein. Ein Personalabbau ist im Zusammenhang mit der Fusion nicht vorgesehen. Auch Filialschließungen in größerem Ausmaß seien nicht geplant, heißt es auf der Webseite der Bank. "Die Geschäftsgebiete unserer beider Banken ergänzen sich ideal." Lediglich in Hirschberg-Leutershausen gebe es eine Überschneidung von zwei Filialen. Im zweiten Halbjahr 2020 werde deshalb über einen gemeinsamen Filialstandort entschieden.