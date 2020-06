Stuttgart. (dpa/lsw) Um auch in der Corona-Krise Ausbildungsplätze zu sichern, will Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) die Betriebe mit einer Prämie unterstützen. Es sei klar, dass die bisherigen Maßnahmen im Bereich Ausbildung angesichts der Wucht der Pandemie nicht ausreichten, sagte sie am Mittwoch beim Besuch eines Ausbildungszentrums in Stuttgart. "Wir haben deshalb den Vorschlag für eine Ausbildungsprämie für Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten, die von Kurzarbeit betroffen sind, für ein Konjunkturpaket des Landes eingebracht."

Mit dem Geld sollen die Unternehmen dabei unterstützt werden, weiterhin auszubilden. In den vergangenen Wochen hatten Firmen bei verschiedenen Umfragen immer wieder angegeben, die Zahl der Ausbildungsplätze wegen der finanziellen Nöte durch die Corona-Krise reduzieren zu wollen.

Bei ihrem Besuch im überbetrieblichen Bildungszentrum ETZ (Elektro Technologie Zentrum) überreichte Hoffmeister-Kraut der Leitung einen Förderbescheid über rund 390 000 Euro. Die Berufsbildungsstätten im Südwesten waren wegen Corona seit dem 17. März geschlossen; seit dem 18. Mai darf wieder landesweit unterrichtet werden.

Jeder dritte Ausbildungsbetrieb im Südwesten sieht sich wegen der Corona-Krise gezwungen, die Ausbildung ganz oder teilweise auszusetzen. Das ergab eine Umfrage des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK) bei rund 3300 Ausbildungsbetrieben im Land. Hochgerechnet auf die Gesamtzahl der ausbildenden Betriebe in Baden-Württemberg könnten demnach fast 8600 Unternehmen ihr Ausbildungssegment ganz oder teilweise aufgeben, teilte der BWIHK am Mittwoch in Stuttgart mit.

"Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie kommen nun mit voller Wucht auch am Ausbildungsmarkt an", erklärte Marjoke Breuning, Chefin der für Ausbildung zuständigen IHK Region Stuttgart. "Alle diejenigen, die heute nicht ausgebildet werden, fehlen in den Betrieben als qualifizierte Fachkräfte, wenn sich die Wirtschaft wieder erholt."

BWIHK-Chef Wolfgang Grenke forderte Anreize für die Ausbildung: "Was wir jetzt brauchen, sind die richtigen Instrumente, um Ausbildung auch unter diesen erschwerten Bedingungen für die Betriebe attraktiv zu machen." Das Land sollte die Hälfte der Ausbildungsvergütung derjenigen Azubis übernehmen, die im Herbst starten.

Update: Mittwoch, 3. Juni 2020, 12.19 Uhr