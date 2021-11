Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Auch wenn "alte Arbeitsplätze" in der Autoindustrie verloren gehen, rechnet Professor Ferdinand Dudenhöffer, Autoexperte vom CAR – Center Automotive Research in Duisburg, am Ende mit deutlich mehr Jobs in der Branche.

In der deutschen Autobranche verschlechtert sich nach einer neuen Umfrage des DIHK die Lage. Steuern wir auf eine Autokrise zu?

Nein. Wir sehen weltweit Engpässe bei Halbleitern in vielen Bereichen. Zwar werden derzeit mit Hochdruck Chip-Kapazitäten ausgebaut, aber das dauert noch ein gutes halbes Jahr, bis sich das bessert. Man wird also die nächsten sechs bis neun Monate noch mit Halbleiter-Problemen leben müssen. Das ist für die Autobauer, mehr aber noch die Zulieferer und die Händler, ein weiterer Stress-Test. Die Hersteller schaffen es aber mit guten Margen, höheren Preisen und dem Verzicht auf Rabatten noch passable Ergebnisse zu schreiben.

Besteht wegen der vielen Probleme und des technologischen Wandels die Gefahr, dass die Branche als Säule der Wirtschaft an Gewicht verliert?

Das Umgekehrte ist der Fall. Die Automobilwirtschaft in Deutschland hat eine gute Zukunft. Das zeigt nicht nur die Tesla-Ansiedlung in Brandenburg. Realität ist, dass sehr viel Geld von Autobauern und zum Teil von Zulieferern in die Elektromobilität und das Software gestützte Auto investiert wird. Man kann fast schon davon sprechen, dass Batteriefabriken in Deutschland wie Pilze aus dem Boden schießen. Wir bauen letztlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine neue Autoindustrie, wickeln aber die alte, die am Verbrenner hängt, ab: Ein riesiger Strukturwandel. Deutschland hat hier ganz große Chancen und Potenziale. Mit dem Thema autonomes Fahren verstärkt sich das noch und wird, wenn wir rasch handeln, Deutschland eine große Zukunft bringen.

Nimmt die Attraktivität des Autos nicht ab im Vergleich zu klimafreundlichen Wettbewerbern wie der Bahn? Die neue Ampel-Koalition könnte andere Wege gehen ...

Nein, das sehe ich nicht. Die SPD und die FDP werden sicherlich nicht bereit sein, allein auf die Schiene zu setzen. Dazu ist die Bahn als zentralistisch gelenkter Verkehrsträger zu störungsanfällig und nicht attraktiv genug. Individuelle Verkehrsmittel, ob es das emissionsfreie Auto ist oder das Fahrrad, werden wichtig bleiben.

Bei VW gab es jüngst Streit wegen Überlegungen von Firmenchef Herbert Diess zu einem großangelegten Personalabbau. Gerät der größte deutsche Autobauer in gefährliches Fahrwasser?

Ein solcher Streit bringt nicht nur Probleme, er bietet zugleich Chancen. VW ist aufgrund der zu starken Macht der IG Metall und des Landes Niedersachsen als Großaktionär ein ungewöhnliches Unternehmen. Das erschwert den Strukturwandel. Doch in der Autoindustrie der Zukunft nimmt das Gewicht der IG Metall ab. Die große Eigentümerfamilien Porsche und Piëch stützen Diess. Ohne ihn wäre VW noch mitten in der Malaise. Diess steht daher für den notwendigen Wandel bei VW.

Droht bei VW und der Branche insgesamt ein riesiger Personalabbau?

Nein. Es werden bei VW wie in der Branche sicher zahlreiche "alte" Arbeitsplätze verloren gehen. Wenn es richtig gemacht und schnell gehandelt wird, werden wir am Ende deutlich mehr Jobs in den neuen Elektro- und Software-Bereichen des Autos gewinnen als verlieren. Wenn wir aber nur langsam umsteigen auf diese neuen Technologien, werden wir der Verlierer der Welt sein.