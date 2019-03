Eine Frau arbeitet in einem Homeoffice. Die Digitalisierung leitet einen tiefgreifenden Wandel in der Arbeitswelt ein. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Heidelberg. Zu Hause arbeiten zu können ist nicht unbedingt und für alle das beste Mittel, um Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen, meint Karlheinz Sonntag, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Heidelberg.

Herr Sonntag, die SPD will das Recht auf Homeoffice festschreiben. Halten Sie das für sinnvoll?

Der digitale Wandel ermöglicht flexiblere Arbeitsformen. Das bietet Chancen, die wir nutzen können. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass wir neben dem digitalen auch einen demografischen Wandel haben: Auf absehbare Zeit werden immer mehr ältere und damit auch immer mehr pflegebedürftige Menschen in den Haushalten leben. Auf der einen Seite haben wir also die Möglichkeit, unsere Arbeit flexibler zu gestalten, auf der anderen Seite leben in den Haushalten zunehmend nicht nur Kinder, sondern auch pflegebedürftige Eltern.

Aber dann ist es doch erst recht gut, wenn ich in einer solchen Situation nicht ins Büro muss, sondern zu Hause arbeiten kann.

Das sagen Sie jetzt. Aber stellen Sie sich die Situation doch mal vor: Zwischen Kindern und pflegebedürftigen Eltern - kommen Sie da zum Arbeiten? Können Sie sich da konzentrieren? Können Sie sich Ihre Zeit vernünftig einteilen? Statt zu entlasten kann das zusätzlichen Stress verursachen. Studien zeigen, dass es schwierig ist, für Beschäftigte mit Familie passende Homeoffice-Formen zu finden. Prädestiniert für die Arbeit zuhause sind andere, die sogenannten Dink (Double income no kids) - also Paare mit doppeltem Einkommen, die keine Kinder haben. Meist sind das Menschen in Führungspositionen, die hoch qualifiziert sind, gut verdienen und größere Spielräume haben.

Außerdem muss man bedenken, dass es bei bestimmten Tätigkeiten überhaupt nicht möglich ist, Homeoffice zu machen - etwa in der Produktion oder in der Pflege. Man muss also immer differenzieren und kann nicht pauschal sagen, dass Homeoffice eine gute Lösung für alle ist.

70 Prozent der Deutschen fänden einen Anspruch auf Homeoffice gut. Machen die sich falsche Vorstellungen, was die Arbeit zuhause bedeutet?

Ja, ich fürchte, dass das ein bisschen zu positiv gesehen wird. Der einzelne kann das sicherlich gut hinbekommen, aber er muss es sehr gut regeln. Wer zuhause arbeitet, braucht eine gute Selbstregulation, ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Disziplin. Das ist bei der Arbeit im Unternehmen nicht in dem Umfang erforderlich. Aber wer zuhause ist, hat die Möglichkeit, schnell mal was einkaufen zu gehen und die Arbeit aufzuschieben. Das kann dazu führen, dass er dann bis tief in die Nacht arbeitet - und damit zu einer Überlastung.

Viele betrachten das Homeoffice als ein Instrument zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wenn es das nicht ist - was ist denn die Alternative? Wenn ich im Büro sitze, kann ich ja auch nicht meine Kinder betreuen und meine Eltern pflegen.

Aber wenn alles gut geht, haben Sie geregelte Zeiträume, in denen die Kinder im Kindergarten oder in der Schule sind und Sie konzentriert arbeiten können. Wenn etwas dazwischenkommt, etwa Krankheiten, wird es natürlich schwierig.

Aber auch dann ist die Arbeit zuhause nicht unbedingt die beste Lösung, weil sie wieder zu zusätzlichem Stress führen kann?

Genau.

Hintergrund Prof. Dr. Karlheinz Sonntag studierte Betriebswirtschaftslehre und Psychologie an den Universitäten in Augsburg und München. Seit 1993 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Heidelberg. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählen Demografie und Arbeitswelt. Sonntag ist Leiter des 2015 gestarteten Projektes "Maßnahmen und Empfehlungen für die gesunde Arbeit von morgen" (MEgA). Damit begleitet er wissenschaftlich einen bundesweiten Förderschwerpunkt des Bildungsministeriums, bei dem mehr als 150 Partner aus Forschung und Wirtschaft zukunftsfähige Konzepte und Modelle zur Gesundheitsförderung und Kompetenzentwicklung erarbeitet haben.

Sehen Sie weitere Nachteile bei dieser Art des Arbeitens?

Studien zeigen, dass die Menschen, die Homeoffice machen, sich teilweise selbst ausbeuten. Sie haben die meisten Überstunden. Die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben verschwimmen - und dann arbeiten sie eben auch mal die Nacht durch. Außerdem gibt es Karrierehindernisse: Wenn einer viel zu Hause arbeitet, wird ihm leicht unterstellt, dass er nicht so sehr an einer Karriere interessiert ist.

Ein Einwand gegen Homeoffice ist, dass Vorgesetzte weniger kontrollieren können, was die Beschäftigten machen. Aber müssen Unternehmen in einer zunehmend digitalisierten und individualisierten Arbeitswelt nicht ohnehin mehr auf Vertrauen setzen?

Ja, das muss sich ändern. Homeoffice setzt natürlich eine Vertrauenskultur voraus. Und einen guten Führungsstil. Auch hier muss man ganz individuell schauen: Wie gut kennt die Führungskraft den einzelnen Mitarbeiter? Für wie zuverlässig und diszipliniert hält sie ihn? Das ist wie gesagt eine sehr differenzierte Sache, die stark von der Persönlichkeit, vom Unternehmen und von der Tätigkeit abhängt. Es gibt da keine Lösungen nach dem Gießkannenprinzip. Für ein gutes Homeoffice, das den Mitarbeiter auch zufrieden macht, muss man sich alles sehr genau anschauen. Nur so können wir die Chancen der Digitalisierung nutzen und gleichzeitig gesundheitlichen Risiken vorbeugen, auch denen psychischer Art.

Was sind denn solche Risiken im Arbeitsalltag?

Aufgrund der Computerisierung und der Digitalisierung gibt es heute viel mehr Informationen als früher, sie müssen schneller verarbeitet werden, die Arbeit wird in etlichen Bereichen komplexer. Durch all das ergeben sich Belastungsrisiken. Ein solches Risiko sind Arbeitsunterbrechungen: wenn jemand an einer kognitiv anspruchsvollen Aufgabe sitzt und dauernd das Telefon klingelt oder ständig Emails aufploppen. Er wird ständig rausgerissen, kann sich nicht konzentrieren. Das ist ein klassischer Stressfaktor. Oder wenn jemand komplexe Aufgaben zu bewältigen hat, das Unternehmen ihm aber nur wenig Handlungs- oder Gestaltungsspielraum gibt. Dazu kommt die Erwartungshaltung, ständig erreichbar zu sein. Gerade beim mittleren Management wird das besonders erwartet, wie unsere Untersuchungen ergeben haben. Dabei zeigt die Erholungsforschung: Wenn Sie zum Beispiel im Urlaub eine Mail vom Unternehmen bekommen, ist der Erholungswert weg.

Es ist heute offensichtlich ein Problem für viele, eine gesunde Balance zu finden zwischen Beruf, Familie und Freizeit. Wie kann das denn gelingen?

Auch das hängt sehr vom Einzelfall ab, von den Partnern, von den Lebensumständen - und von der Fairness unter den Partnern. Das hinzukriegen ist sehr schwierig. Und wenn dann noch Kinder dazu kommen.

Kann es sein, dass wir manchmal einfach zu viel wollen? Im Job, in der Familie, in der Freizeit?

Da stimme ich Ihnen sofort zu! Wir haben ein hohes Anspruchsniveau an uns alle. Wir wollen alles mitnehmen, alles mitmachen: im Job, in der Familie, beim Sport, auf Reisen. Es gibt so viele Reize und Verlockungen inzwischen. Auch da gehört ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Selbstdisziplin dazu, den richtigen Weg zu finden. Aber da könnten wir selbst gestalten, Stressoren reduzieren - statt immer nur auf die Arbeitswelt zu gucken.