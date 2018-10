Eine große Staubwolke zieht ein Landwirt hinter sich her, der mit seinem Traktor ein abgeerntetes Feld für die Frucht des nächsten Jahres vorbereitet. Foto: Rumpenhorst/dpa

Weinheim. (tv) Die Hitze des vergangenen Sommers war für Gärtner Stress pur. Die Pflanzen leiden zusätzlich unter der seit April anhaltenden Trockenheit. Für Mannheim vorliegende Daten weisen eine Regenmenge von Mai bis September von rund 110 Liter pro Quadratmeter aus. Das langjährige Mittel in dieser Zeit liegt bei 370 Liter pro Quadratmeter. Über die Auswirkungen der ungewöhnlichen Witterung sprach die Rhein-Neckar-Zeitung mit dem selbstständigen Landschaftsgärtner Wolfram Weber aus Weinheim.

Wolfram Weber

Herr Weber, was war schlimmer - die Hitze oder die Trockenheit?

Für uns Gärtner war es die Hitze, für die Pflanzen die Trockenheit. Die Belastung durch die Hitze war so groß, dass wir unseren Arbeitsrhythmus umstellen mussten. Wir haben oft um 5 Uhr morgens mit der Arbeit begonnen, um 13 Uhr war meistens Feierabend. Ich konnte niemandem zumuten, in der prallen Sonne zu arbeiten. Mir auch nicht.

Konnten Sie in den Vormittagsstunden Ihre Aufträge abarbeiten?

Unsere Arbeit war in diesem Jahr eine andere als sonst. Pflanzen ist immer noch nicht möglich, selbst Containerpflanzen bekommt man nicht in die Erde. Wenn Sie mit der Hacke auf den Boden treffen, staubt es nur. Für die im Herbst anstehenden Pflanzungen von Bäumen, Sträuchern und Stauden sollte man am besten warten, bis es mal wieder einige Tage geregnet hat. Blumenzwiebeln kann man mit einem guten Pflanzwerkzeug auch jetzt stecken.

Wie trocken sind die Böden?

Mindestens bis in ein Meter Tiefe ist keine Feuchtigkeit. Wenn man unbedingt pflanzen will, muss man lange vorher wässern, damit das Sinn macht.

Wie lange muss es regnen, bis der Boden wieder durchfeuchtet ist?

Acht Wochen müsste es immer wieder regnen ohne längere Trockenperioden, damit der Boden wieder normal durchfeuchtet ist und die Speicher aufgefüllt sind.

Wie sieht es mit dem Grundwasser aus?

An der Bergstraße gibt es ein funktionierendes Grundwasser-Management, da sehen die Experten noch keine Probleme. Kritischer sieht es in vielen Odenwald-Gemeinden aus.

Was war Ihre Hauptarbeit im Sommer?

Den Sommer über - und jetzt auch noch - haben wir viel gegossen, vor allem die in den vergangenen zwei bis drei Jahren gepflanzten Bäume. Jeder Baum bekam einmal pro Woche 150 Liter Wasser - entweder aus dem Fass oder aus dem Hydranten An den können wir eine Zähluhr anschließen und den Verbrauch mit den Stadtwerken abrechnen.

Wie kamen die Pflanzen in den Gärten und Parks mit Hitze und Trockenheit zurecht?

Sehr unterschiedlich. Was auch daran liegt, ob und wie viel gewässert wurde. Wir haben jede Menge Ausfälle gesehen. Vor allem bei Pflanzen, die erst im Frühjahr in die Erde gekommen waren. Ältere Bäume und Sträucher können die Trockenheit wegstecken, die kommen im nächsten Jahr wieder, auch wenn sie sich früh ihrer Blätter entledigt haben. Auch viele Stauden sind hart im Nehmen. Das sieht im Moment schlimmer aus als es ist. Auch wenn die oberirdischen Teile wie bei vielen Präriestauden schon völlig ausgetrocknet sind - im Frühjahr kommen sie wieder. Allerdings sollte es im Herbst und Winter regnen.

Nicht jeder hat seinen Rasen ständig gewässert. Werden die braunen Flächen auch wieder grün?

Der Rasen kommt schon nach dem ersten ordentlichen Regen wieder. Problematisch sind nur die stark frequentierten Rasenflächen, da sind oft die Wurzeln herausgerissen oder stark beschädigt. Da wird man mindestens nachsäen müssen.