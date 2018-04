Von Daniel Bernock

Mannheim/Heidelberg. Der Fachkräftemangel im Handwerk bremst die deutsche ABB. "Die größte Wachstumsbremse ist für uns, dass das Handwerk bei Neubauten nicht hinterherkommt", sagte gestern Hans-Georg Krabbe, der Vorstandsvorsitzende der deutschen ABB. Trotz der stockenden Neubau-Aktivitäten profitiert ABB von der großen Nachfrage nach Lösung für intelligente Gebäude. Nicht nur bei neuen Immobilien, auch im Bestand würden die Deutschen kräftig in Sicherheitsmodule, Ladesäulen für Elektroautos, den Anschluss von Solaranlagen sowie Automatisierungstechnik im Allgemeinen investieren.

Trends sind hier die Steuerung von Heizung, Klimaanlage, Rollläden oder Licht über das Smartphone oder per Sprachsteuerung. Wären nicht so viele Stellen im Handwerk unbesetzt, könnte in Deutschland viel mehr gebaut werden, so Krabbe. Geld sei genug vorhanden. Bei öffentlichen Gebäuden sei ein hoher Grad an Automatisierungstechnik bereits Standard. Diese Technologien seien ein großer Treiber, so der ABB-Chef.

Hans-Georg Krabbe ist Vorstandsvorsitzender der ABB.

Die große Nachfrage zeigt sich auch in der Bilanz: Die deutsche ABB profitierte 2017 vor allem von einem kräftigen Inlandsgeschäft, der Auftragseingang stieg hierzulande um rund zehn Prozent. "ABB hat sich im vergangenen Jahr trotz eines herausfordernden Marktumfeldes gut behauptet", sagte Krabbe gestern in Mannheim. Der Umsatz der deutschen Landesgesellschaft des Schweizer Konzerns blieb im Vergleich zu 2016 mit rund 3,26 Milliarden Euro stabil. Der Auftragseingang stieg um drei Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Der Gewinn legte von 149 auf 174 Millionen Euro zu.

In Deutschland ebenfalls gut liefen die Angebote für intelligente Fabriken und die für die Energiewende, zum Beispiel Ladesäulen für private Haushalte und für große Verkehrsbetriebe. Da nun auch die Heidelberger Druckmaschinen AG Ladesäulen für Elektroautos herstellt, bezeichnete Krabbe den Konzern als "direkten Konkurrenten und ernst zunehmenden Wettbewerber". ABB habe jedoch gegenüber dem Druckmaschinenbauer den Vorteil, die gesamte Bandbreite abzudecken, schließlich sei die Netzanbindung die größere Herausforderung als lediglich der Bau der Ladesäule.

Schwieriger als der Heimatmarkt gestaltete sich das Geschäft im Ausland. Vor allem die Öl- und Gas-Branche, die traditionell im ABB-Konzern eine große Rolle spielt, leide noch immer unter dem relativ schwachen Ölpreis. Auch die Exporte in den Nahen Osten seien 2017 schwächer ausgefallen.

Die einzige rückläufige Sparte war im vergangenen Jahr "Power Grids", hier hat ABB die Aktivitäten von der Stromerzeugung bis zur Stromübertragung gebündelt. Entgegen den Erwartungen habe es "keine Beschleunigung" beim Ausbau der Stromtrassen gegeben. Dabei seien in vielen Fällen das Geld und die Technik vorhanden. "Die Vergabeverfahren sind häufig zu kompliziert", so Krabbe.

Im Zuge der vom Schweizer Mutterkonzern vorgestellten Next-Level-Strategie, die unter anderem die Verwaltungskosten reduzieren soll, sank die Zahl der Mitarbeiter in der Region laut ABB um knapp vier Prozent auf rund 4000. Rund die Hälfte der Beschäftigten sitzt in Mannheim - hier gab es die größten Rückgänge in der Verwaltung. Circa 1300 Menschen beschäftigt ABB in Heidelberg, circa 700 am Forschungszentrum in Ladenburg. Deutschlandweit arbeiten rund 10.500 Beschäftigte für ABB, etwas weniger als im Vorjahr.

Für 2018 zeigte sich der ABB-Vorstand gestern optimistisch: Das Unternehmen sei bei den großen Trendthemen gut aufgestellt, wie etwa bei der Digitalisierung, Vernetzung, Robotik, Individualisierung, E-Mobilität oder Urbanisierung. Gleichzeitig, betonte Krabbe, sei das globale Umfeld so volatil wie schon lange nicht mehr.