Heidelberg. (tv) Die Heidelberger Sygnis Pharma AG will im kommenden Jahr die seit rund 20 Jahren andauernde Verlustphase beenden. Nach zahlreichen Umfirmierungen und Wechseln des Geschäftsmodells sollen in diesem und im kommenden Jahr auch erstmals nennenswerte Umsätze erzielt werden.

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, soll in diesem Jahr ein Umsatz von 2,0 bis 2,5 Millionen Euro (2013: 0,5 Millionen Euro) erzielt werden, die Kosten sollen die Vorjahreshöhe von 4,8 Millionen Euro nicht überschreiten. Im vergangenen Jahr wurde ein Verlust von 3,2 Millionen Euro erzielt. Das Ergebnis soll sich in diesem Jahr deutlich verbessern und im Jahr 2015 Break-Even, also die Gewinnzone erreichen. Die dafür notwendige Umsatzerhöhung will Sygnis mit dem Verkauf und der Auslizenzierung ihrer Produkte an weitere Partner in der Pharmaindustrie erreichen. Bisher wurde ein Produkt für die DNA-Amplifikation (Vervielfältigung von DNA-Spuren) an Qiagen auslizenziert. Ein weiteres Produkt, eine Screening-Plattform für die Wirkstoffentwicklung, steht kurz vor dem Verkauf, zwei weitere Produkte für DNA-Analysen befinden sich in der späten Entwicklung.