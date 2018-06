Von Susanne Kupke, dpa

Karlsruhe. Der arrogante Atomstromer war einmal - die neue EnBW präsentiert sich sympathisch und in neuem Outfit: Von der Homepage des drittgrößten deutschen Energieunternehmens lächelt der Chef höchstpersönlich, hellblaues Hemd unter dunklem Sakko, kein Schlips. "Wir wollen wissen, was Sie bewegt", steht da. Und wer mag, kann auf den nächsten Seiten etwas über individuelle Stromtarife erfahren oder bei einer Schnitzeljagd ein I-Pad gewinnen. Kein Zweifel, es bewegt sich was. Nicht nur auf der neu gestalteten Webseite. Am 17. Juni will EnBW-Chef Frank Mastiaux der Öffentlichkeit konkrete Schritte hin zum Öko-Stromer und kundenfreundlichen Dienstleister präsentieren.

Schlanker, wendiger und näher am Kunden will die EnBW sein. Bislang hat nur der Aufsichtsrat das genaue Konzept erläutert bekommen - und am vergangenen Donnerstag einmütig abgenickt: "Die vorgestellte Analyse und die daraus abgeleiteten strategischen Schlussfolgerungen sind schlüssig und konsequent und richten das Unternehmen mit einem klaren Profil auf die Veränderungen des Marktumfeldes aus", teilte Aufsichtsrats-Chef Claus Dieter Hoffmann lediglich mit.

Von einer neuen Struktur ist die Rede - was dem Vernehmen nach vor allem heißt, dass es Doppelstrukturen der Töchtergesellschaften an den Kragen geht. Die Holding selbst soll nicht betroffen sein - und auch an einen Personalabbau ist abseits des laufenden Sparprogramms "Fokus" nicht gedacht.

Dafür sollen einige der rund 200 Töchter und Beteiligungen - darunter an die 50 sogenannte "wesentliche" - zusammengeführt werden. Teils Relikte aus längst vergangenen Zeiten, als vor 16 Jahren das Badenwerk und die schwäbische EVS fusionierten und die daraus entstandene EnBW auf Einkaufstour ging.

Noch ist unklar, welche Gesellschaften betroffen sein werden. Jedenfalls sollen Gremien abgebaut und Entscheidungsprozesse erleichtert werden. An manchen Entscheidungen sollen bis zu sieben Ebenen mitgewirkt haben. "Das führte auch dazu, dass neue Ideen lange brauchten, bis sie umgesetzt wurden", heißt es aus Aufsichtsratskreisen.

Dabei sind neue Ideen dringend nötig: Der ehemalige Eon-Manager Mastiaux hatte im Herbst 2012 den Chefsessel in dem ehemals atomlastigen Unternehmen übernommen, das durch den Atomausstieg zwischenzeitlich tief in die roten Zahlen geraten war. Die EnBW, die mit ihren rund 20 000 Mitarbeitern 2012 einen Umsatz von 19,24 Milliarden Euro erwirtschaftete, musste zwei seiner vier Kernkraftwerke im Zuge des Ausstiegs stilllegen.

Mastiaux muss angesichts der ausgerufenen Energiewende die EnBW völlig neu ausrichten. Zwar hat er von Vorgänger Hans-Peter Villis in Karlsruhe noch ein großes Kohlekraftwerk mit einer Leistung von 912 Megawatt geerbt, das Anfang kommenden Jahres ans Netz gehen soll. Die Zukunft soll aber vor allem der dezentralen und umweltfreundlichen Energieversorgung gehören. Ob Windpark oder Photovoltaikanlage - der Neue will offenbar Systemlösungen anbieten und hat auch mit seinem kundennahen Konzept seine Aufsichtsräte überzeugt.

"Man merkt, unter Mastiaux ist Zug reingekommen - das hat allen gefallen", hieß es aus Aufsichtsratskreisen. Das grün-rot regierte Land Baden-Württemberg, das mit dem schwäbischen Kommunalverband OEW mehr als 90 Prozent an dem Karlsruher Unternehmen hält, will jedenfalls Vorstand und Belegschaft bei der Umsetzung unterstützen. Die Pläne seien sehr überzeugend, so Staatsministerin Silke Krebs (Grüne). "Entscheidend ist, dass sich die EnBW auf die Energiewende einstellt und die Energieversorgung darauf anpasst", sagt auch SPD-Finanzminister Nils Schmid (SPD) auf Anfrage.

Selbst die Arbeitnehmerseite trägt das vom Vorstand vorgestellte Modell mit. "Wir machen es aber abhängig von noch ausstehenden Verhandlungen", betont Verdi-Funktionär Bodo Moray. Mitbestimmungsrechte müssten jedenfalls gewahrt werden.