Schwetzingen. (stek) Die Handelswelt wird nicht aus den Angeln gehoben. Doch Roland Böhme vom Beratungsunternehmen "e-wolff Online-Marketing" ließ bei seinem Vortrag im Palais Hirsch keinen Zweifel daran, dass sie sich in einem tief greifenden Wandel befinde. Das Internet ändert das Käuferverhalten und erzwingt damit neue Antworten auf Unternehmensseite. Anders formuliert, den Onlinehandel als Fluch zu verstehen und ihn zu ignorieren, könnte sich sehr bald wirklich als Fluch erweisen.

Fast 30 Einzelhändler aus Schwetzingen und Umgebung hatten sich zu dem Vortrag versammelt. Und alle einte der Wunsch, künftig ihr reales Geschäft mit der virtuellen Welt besser zu verknüpfen. Bietet doch das Internet in Sachen Vertrieb neue Wege und damit auch neue Absatzchancen.

Wie diese verwirklicht werden und zu einem echten Standbein entwickelt werden können, erklärte Böhme anhand zahlreicher Beispiele. Allerdings konzentrierte sich der Referent ausschließlich auf das Suchen und das Gefunden werden bei Google. Andere Suchmaschinen oder Recherchekanäle fielen dagegen komplett unter den Tisch.

Die erste und wohl auch die wichtigste Regel lautete, das Internet als erweiterten Verkaufsraum ernst zu nehmen. "Denn wer es ernst nimmt, investiert auch Arbeit und Geld." Und anders sei ein gelingender Auftritt im Netz nicht möglich. Und das bedeutet in der Sprache Böhmes, dass man gefunden werde. Neben intensiver Datenpflege und kluger Schlüsselwörterwahl (Keywords), bedeutet dies auch die Nutzung der sogenannten "Adwords". Ein kostenpflichtiges Google-Angebot, das das Unternehmen auf die erste Seite der Ergebnisliste bugsiert. Wichtig sei es auch, dem Nutzer alles so einfach wie möglich zu machen. Will heißen, nicht nur die Telefonnummer angeben, sondern sie auch aktivieren, damit der Nutzer sie nur anzuklicken braucht und sie dann gewählt wird.