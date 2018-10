Höpfingen/Walldürn. (wg) Zunächst war es nur eine Liebesbeziehung, jetzt wurde eine Ehe daraus und es war die Branchennachricht auf dem Caravan-Salon 2013 in Düsseldorf: Goldschmitt gehört künftig zur Hymer-Firmengruppe und bekommt damit bekannte Markenschwestern. Europas führender Reisemobilhersteller, die Hymer-Gruppe, und Europas führender Fahrwerksoptimierer für Reisemobile, Goldschmitt, planen die Integration des Höpfinger Unternehmens das Markenportfolio der Hymer-Gruppe. Hierzu unterzeichneten die Unternehmen im Rahmen des Caravan-Salons in Düsseldorf eine Absichtserklärung.

Goldschmitt beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und bringt als führender Fahrwerksoptimierer für Reisemobile eine Menge Know-how mit den Ideenschmieden in Höpfingen und Walldürn in die Ehe ein. "Mit Ausnahme des Bistro gehen 100 Prozent der Anteile von Goldschmitt an die Hymer-Gruppe", bestätigt Firmenchef Dieter Goldschmitt das Ergebnis der Verhandlungen in den letzten Wochen. Als Zeitpunkt für die Integration nennt er den 1. Januar 2014. "Es kann aber auch früher sein." Einen der wichtigsten Gründe für den Verkauf sieht der Firmenchef in der ungeklärten Betriebsnachfolge. "So wie mir geht es 80 Prozent aller Mittelständler."

Möglichen Spekulationen über den Verlust von Arbeitsplätzen entzieht er gleich den Nährboden: "Alle Arbeitsplätze bleiben dort, wo sie sind, und alle Steuern werden weiter dort gezahlt, wo sie bisher gezahlt werden." Seine Worte stützen sich auf eine Vereinbarung über die Standortsicherung, die für zwölf Jahre festgeschrieben wurde. Die Standorte in Walldürn und Höpfingen hätten zudem viele Pfunde mit denen sie wuchern könnten: gute Teams, eine gute Lage und auch die Teststrecke in Höpfingen sei immer noch Option.

Die Hymer-Gruppe und Goldschmitt verbindet bereits seit vielen Jahren eine enge Partnerschaft. Seit Juli 2013 ist der Zubehörspezialist aus Höpfingen Exklusivpartner der Marke Hymer im Bereich Fahrwerkstechnik. Durch die geplante Aufnahme von Goldschmitt in die Hymer-Gruppe profitieren die Kunden aller Marken der Gruppe nicht nur von besseren Fahrwerkslösungen für ihre Reisemobile. Sie erhalten auch unmittelbaren Zugang zu den Produkten und Dienstleistungen von Goldschmitt über das große Vertriebs- und Dienstleistungsnetz.

Der Vorstandsvorsitzende der Hymer AG, Andreas Lobejäger, sagte zur Unterzeichnung der Absichtserklärung: "Goldschmitt ergänzt die Hymer-Gruppe ideal. Durch die Integration von Goldschmitt profitieren unsere Kunden von einem erweiterten Produkt- und Dienstleistungsangebot rund um das Thema Fahrzeugveredelung im Nachrüstgeschäft. Gleichzeitig hilft uns die gemeinsame Entwicklungsarbeit mit Goldschmitt, dem Innovationsführer im Fahrwerksbereich, unsere bestehenden Fahrzeuge und Baureihen noch komfortabler und sicherer zu machen."

Der Firmenchef und Gründer von Goldschmitt, Dieter Goldschmitt, sagte bei der Messe in Düsseldorf zu den Plänen mit Hymer: "Beide Unternehmen profitieren in hohem Maße von der Aufnahme von Goldschmitt in die Hymer- Gruppe. Auf der einen Seite wird Hymer in Zusammenarbeit mit uns die Abstimmung von Reisemobil und Fahrwerk noch weiter optimieren können. Auf der anderen Seite erhält Goldschmitt durch das internationale Vertriebsnetz der Hymer- Gruppe Zugang zu neuen Märkten. Die direkte Integration in die Hymer-Gruppe bietet Goldschmitt starke Wachstumspotenziale."

Beide Seiten erklärten, dass sämtliche Beziehungen zu ihren bisherigen Geschäftspartnern uneingeschränkt fortbestehen blieben. "Die Produkte und Dienstleistungen von Goldschmitt werden auch in Zukunft Kunden aller Reisemobilmarken, also auch solchen außerhalb der Hymer-Gruppe über die Goldschmitt Technik Center (GTC), zur Verfügung stehen", betonte Andreas Lobejäger. Der Hymer-Vorstandsvorsitzende betonte in Düsseldorf auch, dass mit der Integration von Goldschmitt in die Hymer-Gruppe kein Arbeitsplatzverlust verbunden sei.

Am ersten Wochenende des Caravan-Salons 2013 gab es für Goldschmitt noch mehr Grund zum Feiern: die Firma nahm den König-Kunde-Award von "Reisemobil International" entgegen. Zum fünften Mal übrigens. Dieter Goldschmitt zog im Gespräch mit der RNZ zudem eine positive Bilanz der Messe: "Die Zahl der Händler in ganz Europa wird sich weiter erhöhen." Und Christian Ertl, der Betriebsleiter des Goldschmitt-Technik Centers (Walldürn) resümierte: "Die Goldschmitt-Produkte kamen beim Publikum hervorragend an; für uns war die Messe wieder ein großer Erfolg."