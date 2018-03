Von Thomas Veigel

Heidelberg. Auch wenn der Kurs der Heideldruck-Aktie in den vergangenen Tagen einen Höhenflug erlebte: Zur Euphorie besteht kein Anlass. Vom Unternehmen gab es keinerlei Nachrichten in den vergangenen Wochen, nicht einmal zu der Insolvenz des Konkurrenten Manroland wollte man sich äußern. Zur Zeit wird am nächsten Sparpaket gearbeitet, denn trotz des Abbaus von rund 4000 Stellen in den vergangenen Jahren gibt es immer noch nicht genügend Arbeit für die Beschäftigten in Heidelberg, Wiesloch und in den anderen Standorten.

Die letzten Nachrichten aus dem Unternehmen datieren von Anfang November. Damals kündigte Vorstandsvorsitzender Bernhard Schreier an, "sämtliche Bereiche, Produkte und Prozesse auf den Prüfstand zu stellen." Auch die Schließung von Werken wurde nicht ausgeschlossen. Es gäbe, so Schreier damals, keine Tabus.

Das klang nicht sehr zuversichtlich. Zuvor musste das Unternehmen die Jahresziele nach unten korrigieren. Das Geschäft werde in den kommenden Monaten nicht so gut laufen wie erwartet, die Nachfrageschwäche hatte sich verstärkt. Für das am 31. März endende Geschäftsjahr hatte Schreier mit einem ausgeglichenen Ergebnis vor Steuern gerechnet - diese Prognose gilt nicht mehr.

Dabei brachte der Stellenabbau und andere Maßnahmen dem Unternehmen eine Einsparung von jährlich 500 Millionen Euro, was immer noch nicht reicht, um einen Gewinn zu erzielen.

Der rasante Anstieg des Aktienkurses hat verschiedene Gründe. Zum einen investieren die großen institutionellen Anleger ihre neu eingesammelten Kundengelder Gelder zum Jahresanfang, was zu einem allgemeinen Kursanstieg führte. Fast alle Aktien sind zum Jahresbeginn gestiegen - ohne positive Nachrichten. Das war eine rein technische Reaktion, die bei Fast-Pennystocks wie Heideldruck besonders eindrucksvoll ausfällt. Allerdings muss man festhalten, dass die Aktie in den vergangenen Jahren 95 Prozent ihres Werts verlor, für die meisten Aktionäre ist der aktuelle Kursanstieg kein Trost, frühere Kurse von 20 oder 40 Euro scheinen Lichtjahre entfernt.

Befördert hat den Aktienkurs auch die Äußerung einer kleinen Investmentbank. In einer an Nachrichten armen Zeit klammert sich der Markt an jeden Strohhalm. Am 10. Januar stuften die Analysten von Kepler Capital Markets die Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hoch und verdoppelten das Kursziel von 1,50 auf 3 Euro. Man sehe gute Chancen für eine umfangreiche Restrukturierung.

Aus welchen Quellen die Bank ihre Vermutung nährt, wurde nicht mitgeteilt. Sollte das Unternehmen tatsächlich eine "umfangreiche Restrukturierung" planen, müssen sich die Mitarbeiter auf einen Verlust ihres Arbeitsplatzes einstellen. Noch in diesem Geschäftsjahr, also bis Ende März, will das Unternehmen sein neues Sparpaket bekannt geben.

Am Wochenende könnte sich zudem das Schicksal von Manroland entscheiden. Angeblich gebe es Interessenten für drei Werke. Ein Fortbestehen von Manroland hilft Heideldruck nicht, denn dann müssten die bestehenden Überkapazitäten im eigenen Unternehmen gestrichen werden.