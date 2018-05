'Wir arbeiten ausschließlich darauf hin, dass wir mindestens so viel Geld verdienen, wie wir ausgeben' - nach fünf Verlustjahren in Folge will der neue Vorstandsvorsitzende der Heidelberger Druckmaschinen AG, Gerold Linzbach, wieder in die Gewinnzone fahren. Foto: dpa

Von Thomas Veigel

Heidelberg. Zunächst sei er verwirrt gewesen, als er vor neun Monaten als neuer Vorstandsvorsitzender zur Heidelberger Druckmaschinen AG kam, räumt Gerold Linzbach ein. Die starke Stellung des Marktführers der Branche passte für ihn nicht zusammen mit dem Ergebnis von fünf Verlustjahren in Folge. Im Prinzip sei richtig gewesen, was hier gemacht wurde, sagte Linzbach gestern bei der Bilanzvorlage für das Geschäftsjahr 2012/13. Aber die Kosten seien zu hoch gewesen. Eine Milliarde Euro wurde für Verluste und den Abbau von bald 6500 Stellen ausgegeben, eine weitere Milliarde floss in Forschung und Entwicklung sowie in Investitionen. Dadurch seien die Verluste entstanden, der externe Druck sei in den vergangenen vier bis fünf Jahren eher überschätzt worden. Insgesamt, so Linzbach, sei "Nebel im System" gewesen. Hintergrund

Umsatz: 2,7 (2,6) Mrd. Euro

Auftragseingang: 2,8 (2,6) Mrd. Euro

Betriebsergebnis vor Abschreibungen: 111 (90) Mio. Euro

Betriebsergebnis vor Sondereinflüssen: 28 (3) Mio. [+] Lesen Sie mehr HintergrundDie wichtigsten Kennzahlen der Heidelberger Druckmaschinen AG im Geschäftsjahr 2012/13 (31. März). Vorjahreszahlen in Klammern.: 2,7 (2,6) Mrd. Euro: 2,8 (2,6) Mrd. Euro: 111 (90) Mio. Euro: 28 (3) Mio.

Linzbach hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Nebel zu lichten, Transparenz und klare Verantwortlichkeiten herzustellen. Dazu hat eine funktionsübergreifende Organisation eingeführt. In den zwei Segmenten "Equipment" (Maschinen) und "Services" (Wartung und Verbrauchsmaterialien) wurden zehn Geschäftsfelder definiert. Jeder Leiter dieser "Business Areas" ist verantwortlich für Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb in seinem Bereich. Für jedes Geschäftsfeld werden "präzise" Ergebnisziele formuliert. Wenn die Ziele nicht erreichen werden, werden auch personell "Konsequenzen" gezogen, kündigte Linzbach an.

Die Kosten werden auch in anderen Bereichen gesenkt. So sollen "komplexitätsbedingte" Kosten um einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag verringert werden. Wenn man einige Aussagen von Gerold Linzbach richtig deutet, werden auch die Messe-Auftritte in Zukunft etwas bescheidener ausfallen. Am Geschäftsbericht ist die Reduzierung auf das Notwendige schon zu erkennen. Das sei mehr ein symbolischer Akt, sagte Linzbach: "Die Paläste sind weg, für die nächsten fünf Jahre leben wir in Zelten." Die bisherige, sehr aufwendige Aufmachung des Geschäftsberichts sei gut gemeint gewesen, entspreche aber nicht mehr dem Lebensstil des Unternehmens: "Technisch einfacher, aber pfiffiger".

Gerold Linzbach will in diesem Jahr die Rückkehr in die Gewinnzone schaffen. "Wir arbeiten ausschließlich darauf hin, dass wir mindestens so viel Geld verdienen, wie wir ausgeben." Es sei an der Zeit, nach fünf Verlustjahren der Mannschaft ein positives Signal zu geben: "Wir haben es geschafft" soll die Nachricht am Ende des Geschäftsjahres sein.

Mittelfristig soll eine "nachhaltige Profitabilität" und eine Reduzierung der Verschuldung von derzeit 261 Millionen Euro erreicht werden. In drei Jahren soll der Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) fünf Prozent des Umsatzes erreichen, das wären bei stabilen Umsätzen 135 Millionen Euro.

Unrentable Arbeitsgebiete abzugeben oder stillzulegen werde derzeit nicht diskutiert, weil man dazu kein Geld habe. Zunächst werde man versuchen zu "reparieren". Der größte Teil des Geschäfts sei profitabel. Man sei noch nicht soweit, öffentlich über die zukünftige Portfolio-Struktur zu sprechen. Das gleiche gelte für das Thema neuer Geschäftsfelder.

Offen zeigte sich Linzbach für Kooperationen mit anderen Herstellern. Man habe sich in der Branche lange genug gegenseitig ans Schienbein getreten.