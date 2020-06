Heidelberg/Obrigheim. (RNZ) Die Familienunternehmen abcdruck GmbH aus Heidelberg und Metzgerdruck GmbH aus Obrigheim schließen sich zusammen. Durch die Verschmelzung entsteht eines der größten Medien- und Druckunternehmen in Baden-Württemberg. Wie die beiden Unternehmen gestern mitteilten, bleibt die Geschäftsführung in den Händen der Inhaber Natalie Rothermel, Winfried Rothermel, Julian Metzger, Wolfgang Metzger und Lars Schmidt.

abcdruck erwirtschaftete im Jahr 2014 laut veröffentlichter Bilanz mit damals 91 (heute 85) Mitarbeitern einen Jahresüberschuss von 0,36 (Vorjahr 0,12) Millionen Euro. Für 2015 wurde ebenfalls ein positives Ergebnis erwartet. Metzgerdruck erwirtschaftete im Jahr 2014 laut Bilanz im Bundesanzeiger einen Jahresüberschuss von gut 25 000 Euro, im Jahr zuvor betrug der Verlust 0,38 Millionen Euro. Auch Metzgerdruck erwartete für 2015 ein positives Ergebnsi bei steigendem Umsatz. Zusammen betreuen abcdruck und Metzgerdruck rund 2500 Kunden über alle Branchen hinweg. Kunden und regional unterschiedliche Absatzmärkte ergänzen sich. abcdruck ist vor allem in Frankfurt, in der Metropolregion Rhein-Neckar sowie im Badischen tätig, Metzgerdruck in Württemberg von Heilbronn über Stuttgart bis hin zur Bodenseeregion.

Die beiden Unternehmen sollen als juristisch eigenständige Unternehmen weiter am Markt agieren. Finanz- und Rechnungswesen sowie Einkauf, Vertrieb und IT sollen zusammengelegt werden.