Daniel Bernock

Mannheim. Beim Gas-Konzern Linde hatte er als Vorstandsmitglied einen gut dotierten und sicheren Job: verantwortlich für das Segment Amerika, Herr über 1500 Anlagen weltweit, Arbeitsplatz München. Wie zu hören ist, hat der Brite Thomas Blades daher auch etwas Bedenkzeit verlangt, als der Aufsichtsrats-Chef von Bilfinger, Eckhard Cordes, ihn anrief und ihm klar machte: "Wir brauchen Sie! Es brennt!"

Thomas Blades ist seit Juli neuer Vorstandsvorsitzender bei Bilfinger. Er folgte auf Per Utnegaard, der nach weniger als einem Jahr an der Spitze des Konzerns frühzeitig abdankte. Viele Mitarbeiter waren nach dem überraschenden Abgang des Norwegers verunsichert. Welcher Typ von Chef ist nun gefragt? "Bilfinger braucht jetzt eine starke Führungspersönlichkeit mit großer persönlicher Ausstrahlung", sagte Christoph Dyckerhoff, Personalberater aus Mannheim. Nach den vielen Wechseln im Vorstand gebe es bei Bilfinger viel "verbrannte Erde", viele Mitarbeiter seien frustriert. "Wenn jemand jahrelang schlechte Erfahrungen macht, dann glaubt er irgendwann nicht mehr an das Gute", so Dyckerhoff. Das sei für Firmen sehr gefährlich. Daher sein nun nicht nur ein fachlich guter Manager gefragt, sondern einer, der gut mit Menschen umgehen kann, ein guter Kommunikator. Für Blades sei der Posten in Mannheim eine neue Situation, da er nun nicht mehr nur wie bei seinem bisherigen Arbeitgeber Linde eine Sparte im Vorstand verantworte, sondern vielmehr dem ganzen Unternehmen vorsteht. Vorstandsvorsitzende bräuchten eine ganz besondere Innovations- und Motivationskraft. "Jetzt muss er persönlich einen Schritt nach vorne machen", sagte Dyckerhoff. Bei Blades Vorgänger Per Utnegaard bemängelt Dyckerhoff das langsame Tempo des Norwegers: "Es hat sehr sehr lange gedauert, bis eine neue Strategie verkündet wurde". Heute seien jedoch schnelle Entscheider gefragt - "sonst laufen einem die Entwicklungen davon".

Wer jedoch einen Blick auf die Biografie des 59-Jährigen wirft, der sieht: Wo Blades herkommt und wo Bilfinger hin will - das passt zusammen. Dass Blades seit Juli dem Mannheimer Traditionskonzern vorsitzt, ergibt Sinn. Heute veröffentlicht das Unternehmen die Zahlen für das erste Halbjahr, die ersten Zahlen unter dem neuen Chef.

Bilfinger will als "führender Industriedienstleister" die tiefe Krise hinter sich lassen. Das Geschäft mit dem Bau und der Wartung von Immobilien ist verkauft, der Energiesektor soll auch so schnell wie möglich veräußert werden. Weltweit sollen die Bilfinger-Mitarbeiter Industrieanlagen warten, die Effizienz steigern und die Instandhaltungskosten senken.

Blades - geboren in Hamburg, Mutter aus Deutschland, Vater aus England - weiß, wie die Welt der Industrieanlagen tickt. Er hat auf vier Kontinenten gelebt, er fühlt sich weltweit zu Hause.

Vor allem seine Zeit im Öl- und Gas-Geschäft könnte Bilfinger zugutekommen. Immerhin 40 Prozent des Umsatzes des Konzerns haben eine Verbindung zu dieser derzeit kriselnden Industriesparte. Viele Jahre hat Blades im Nahen Osten gelebt, auch zu unsicheren Zeiten. Als irakische Truppen 1990 in das benachbarte Kuwait eindrangen, war Blades gerade für das weltgrößte Unternehmen für Erdölexplorations- und Ölfeldservice, Schlumberger, auf der Arabischen Halbinsel im Einsatz. An eine Flucht dachte er jedoch nicht, selbst als die Soldaten um ihn herum auftauchten. Frauen und Kinder der ausländischen Mitarbeiter schickte er nach Hause - das Geschäft ging weiter. Seine Zeit im Öl-Geschäft bezeichnet Blades als "harte Schule".

Aufgrund seiner Erfahrung in der Öl-Branche hält Blades nicht viel von den Prognosen, die eine sehr lange Phase mit niedrigen Ölpreisen prognostizieren. Dafür hat er schon zu viele steile Abstürze und zu viele steile Anstiege gesehen. Wichtiger ist daher nicht die Frage, ob und wann der Ölpreis steigt, sondern wie Bilfinger bis dahin aufgestellt sein wird. Im vierten Quartal will er eine neue Strategie vorstellen, seine Strategie.

Der Brite, der sehr gut Deutsch spricht, da er in seiner Kindheit viel Zeit bei seinen Großeltern in Hamburg verbracht hat, will dem Namen Bilfinger wieder die Kraft einverleiben, die einst von der Marke ausging. So versteht er sein Mandat bei Bilfinger.

Folgt also wieder ein Kurswechsel? Möglich. Zumindest ein kleiner. Denn wohingegen sein Vorgänger Per Utnegaard davon überzeugt war, dass Europa der Kernmarkt sein sollte, sieht Blades auch Chancen im Nahen Osten und in Amerika. Auch dem Energiesektor, der Bilfinger im Zuge der Energiewende in die roten Zahlen gezogen hat, steht Blades nicht so negativ gegenüber wie der Norweger. Seine Willenskraft scheint auch schon in Mannheim etwas ausgelöst zu haben: Wie zu hören ist, hätte der eine oder andere Mitarbeiter seine Kündigung bereits zurückgezogen.

Das liegt sicher auch daran, dass der studierte Elektrotechniker Blades weiß, wie er bei den Mitarbeitern Eindruck hinterlässt. Wohingegen sein Vorgänger nur zum Arbeiten nach Mannheim kam und im Hotel schlief, hat Blades bereits eine Wohnung in der Quadratestadt und fühlt sich dem Vernehmen nach wohl. Der Triathlet läuft zu seinem Büro, der Fahrer, der ihm vom Unternehmen gestellt wird, hat derzeit deutlich weniger zu tun als bei seinem Vorgänger.