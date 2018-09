Mannheim. (RNZ) Schulabgänger in der Rhein-Neckar-Region kommen nach einer IHK-Umfrage so leicht an einen Ausbildungsvertrag wie nie zuvor. Die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar bleibt in 2012 hoch. Gut ein Viertel der Firmen (24 Prozent) will ihr Ausbildungsangebot sogar ausweiten. Rund 60 Prozent der Mitgliedsunternehmen der IHK wollen die Zahl der angebotenen Lehrstellen beibehalten.

Um dem wachsenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken, unternehmen die Betriebe aus Industrie, Handel und Dienstleistung noch mehr Anstrengungen bei der Aus- und Weiterbildung als bisher. Insbesondere neue Gruppen von Bewerbern sollen erschlossen werden. Lernschwächeren Jugendlichen werden Angebote wie Einstiegsqualifizierungen oder innerbetriebliche Nachqualifizierungen unterbreitet.

Gleichzeitig versuchen die Betriebe, Studienabbrecher für eine Berufsausbildung zu gewinnen.

Bei der Entscheidung über die Besetzung eines Ausbildungsplatzes geben die sozialen Kompetenzen der Bewerber immer mehr den Ausschlag: Bereits 46 Prozent der Unternehmer sagen, die Leistungsbereitschaft und die Umgangsformen sowie weitere Tugenden seien ihnen wichtiger als schulische Leistungen. Dies sind die wichtigsten regionalen Ergebnisse der aktuellen bundesweiten Online-Umfrage der IHKs bei ihren Mitgliedsunternehmen.

Angesichts der Klagen von Unternehmen über mangelnde Ausbildungsreife der Schulabgänger fordert der Deutsche Industrie- und Handelskammertag die Wiedereinführung von "Kopfnoten" auf den Schulzeugnissen. Die Informationen zu Sozialkompetenzen - wie Betragen, Fleiß und Ordnung - würden es Betrieben erleichtern, auch Jugendlichen mit schlechten Schulnoten eine Chance auf einen Ausbildungsplatz zu geben.

"Die hohe Ausbildungsbereitschaft ist ein erfreulicher Trend über alle Branchen und Unternehmensgrößen hinweg", so Axel Nitschke, Hauptgeschäftsführer der IHK. Trotz rückläufiger Bewerberzahlen sei es überaus positiv, dass 84 Prozent der rund 300 an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen ihre Ausbildungsplätze im letzten Jahr besetzen konnten. Vor dem Hintergrund der in den nächsten Jahren beständig sinkenden Zahl von Schulabgängern, bei gleichzeitig guten konjunkturellen Aussichten, sei jeder besetzte Ausbildungsplatz wichtig für die Wirtschaft der Region.

Allerdings verspüren bereits 56 Prozent der Unternehmen knapper werdende Bewerberzahlen. Sie reagieren darauf insbesondere mit verbessertem Ausbildungsmarketing, mit der Ausweitung von Kooperation mit Schulen und mit mehr Praktikumsplätzen.

"Die Ergebnisse der Umfrage werden durch die aktuellen Zahlen der neu abgeschlossenen Lehrverträge bestätigt", so Nitschke weiter. Zum 30. April waren bei der IHK Rhein-Neckar bereits 1672 neue Ausbildungsverhältnisse für den Ausbildungsbeginn im September eingetragen, ein Plus von mehr als 3 Prozent im Vergleich zum selben Stichtag im Vorjahr. Das sei vor allem deshalb beachtlich, weil bereits im Vorjahr rund 8 Prozent mehr Ausbildungsverhältnisse abgeschlossen worden sind. "Allerdings wird es für die Unternehmen insgesamt immer schwerer, Auszubildende zu finden", erläutert Nitschke.

"Die Beschäftigungs- und Karrierechancen nach einer beruflichen Ausbildung und Weiterbildung sind so gut wie selten zuvor. Der größte personelle Engpass in den nächsten Jahren besteht bei den beruflich qualifizierten Fachkräften", verdeutlichte der IHK-Chef die Entwicklung am Arbeitsmarkt.

Die Unternehmen werden deshalb große Anstrengungen unternehmen, um den Fachkräftemangel mit betrieblicher Aus- und Weiterbildung wirksam zu bekämpfen.