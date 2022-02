Von Matthias Kros

Walldorf. Der Softwarekonzern SAP hat erstmals Pläne für seinem bevorstehenden 50. Geburtstag vorgestellt. Trotz der weiter unklaren Pandemielage peilt das Unternehmen gleich mehrere große Präsenzveranstaltungen an, unter anderem ein "Gala Event" in der Mannheimer SAP Arena. Das teilte das Unternehmen am Dienstag auf Anfrage mit.

Noch Ende Januar hatte Vorstandschef Christian Klein die Erwartungen dafür gedämpft. Man werde das feiern, hatte er zwar gesagt. Doch zunächst müsse die Pandemie überwunden werden, das habe erste Priorität.

Stichtag für den Geburtstag ist der 1. April 1972. Damals hatten fünf ehemalige IBM-Mitarbeiter das Unternehmen mit dem Namen Systemanalyse Programmentwicklung gegründet. Von ihnen ist inzwischen mit Hasso Plattner (78) als Vorsitzender des Aufsichtsrats nur noch einer aktiv in der Geschäftsführung.

Die offizielle Geburtstagsfeier soll den aktuellen Plänen zufolge nun mit einem "Gala Event" in der SAP Arena in Mannheim stattfinden. Erwartet werden mehrere Hundert Gäste aus Politik, Wirtschaft und Unterhaltung. Einen genauen Termin nannte der Softwarekonzern am Dienstag noch nicht. Zudem soll es im April ein exklusives SAP Konzert in der Elbphilharmonie Hamburg mit Kunden, Partnern und Mitarbeiter geben.

Auch für die Belegschaft plant SAP eine große Veranstaltung. Einzigartig in der Geschichte des Unternehmens sollen dabei mehr als 67.000 Mitarbeiter zusammen mit ihren Angehörigen physisch an 20 verschiedenen Standorten weltweit gemeinsam feiern können. Die Auswahl von 17 dieser Standorte habe aufgrund der Anzahl der Beschäftigten und der geografischen Lage stattgefunden, hieß es, drei weitere Standorte seien aufgrund ihrer Video-Bewerbung für eine Feier ausgewählt worden.

Die Feierlichkeiten sollen auch an alle anderen SAP-Standorte übertragen werden, so dass alle Beschäftigten mitfeiern können. Bis Mitte des Jahres gelten für die Mitarbeitenden allerdings noch die Homeoffice-Regelungen. Rund 90 Prozent der Beschäftigten arbeiten, früheren Angaben zufolge, derzeit von zu Hause aus.

Ein erstes Geschenk haben die Mitarbeiter bereits erhalten: Im November hatte die SAP ein neues Aktien-Beteiligungsprogramm angekündigt und dafür 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Bedacht werden sollen laut Finanzchef Luka Mucic zudem die Aktionäre mit Blick auf die Dividende: "Sie wird steigen", hatte er Ende Januar gesagt und dabei auch auf den 50. Geburtstag verwiesen. "Wir werden einen attraktiven Vorschlag unterbreiten."

Große Feiern haben bei SAP eine lange Tradition. Vor der Pandemie gab es am Stammsitz in Walldorf regelmäßig groß angelegte Weihnachtsfeiern mit internationalen Stars und Sommerfeste mit eigens aufgebautem Roncalli-Zirkuszelt. Während der Corona-Krise hatte es aber nur noch virtuelle Treffen gegeben.