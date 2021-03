Güterverkehr: Die Ziele im Klimaschutz können nur erreicht werden, wenn die Verkehrsverlagerung auf die klimafreundliche Schiene gelingt. Im Bezug auf die Klimafreundlichkeit liegt die Bahn vorne, aber gegenwärtig bildet der Lastwagen immer noch das Rückgrat des Güterverkehrs in Deutschland.

Die Verkehrsleistung der Lkw belief sich im Jahr 2019 auf 498 Milliarden Tonnenkilometer. Diese Einheit gibt an, wie viele Tonnen Fracht in einer bestimmten Zeitspanne über welche Distanz transportiert wurden. Das entsprach 71,2 Prozent der gesamten Verkehrsleistung. Zweitgrößter Gütertransporteur in Deutschland war die Bahn mit einem Anteil von 19 Prozent.

Alternativen: Das Binnenschiff kam auf 7,3 Prozent und die Pipelines/Fernleitungen auf 2,5 Prozent. Der Luftverkehr spielt innerhalb Deutschlands nur eine verschwindend kleine Rolle. Das Transportfahrrad beginnt seine Karriere als Lastesel gerade und wird trotzdem nie große Anteile am Kuchen, den es zu verteilen gilt, erreichen – auch wenn es bei Klimafreundlichkeit und der Lärmemission unschlagbar ist.

Privater Verkehr: Die größten Lärmverursacher bleiben im Güterbereich Lastwagen und Güterzüge. Doch wer an viel befahren Straßen lebt – sowohl in den Städten als auch entlang der malerischen Routen etwa im Odenwald, der weiß: im Personenbereich sind Autos und Motorräder ebenfalls nicht zu vernachlässigen.

