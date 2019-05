Von Barbara Klauß

Hockenheim. Ein riesiges Sportereignis mit tausenden Athleten aus aller Welt in arabischen Metropolen, Wettkämpfe vor vollen Rängen, zigtausende Zuschauer, die begeistert mitfiebern. Und mittendrin: der 20 Jahre alte Yusuf Dangir aus Hockenheim, Auszubildender bei ABB in Heidelberg.

Special Olympics Die Bewegung: Special Olympics ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Sie ist vom Internationalen Olympischen Komitee offiziell anerkannt und darf als einzige Organisation weltweit den Ausdruck "Olympics" nutzen. Die Teilnehmer: Durch Special Olympics soll mit dem Mittel Sport die Akzeptanz von Menschen mit geistiger Behinderung in der Gesellschaft verbessert werden. Sie unterscheiden sich von den Paralympics dadurch, dass bei den Paralympics Menschen mit Körperbehinderung teilnehmen. Die Medaillen: Das deutsche Team hat von den Weltspielen in Abu Dhabi 41 Goldmedaillen, 47 Silbermedaillen und 30 Bronzemedaillen mit nach Hause gebracht. Die Gründer: Die Bewegung wurde 1968 von Eunice Shriver gegründet, einer Schwester von John F., Robert F. und Edward Kennedy, deren Schwester Rosemary nach einer Lobotomie (einer neurochirurgischen Operation) behindert war. Die Austragungsorte: Die Sommerspiele wurden seit 1968 meist in den USA ausgetragen, aber auch Dublin, Shanghai und Athen waren Austragungsorte. Nach Abu Dhabi in diesem Jahr ist Berlin im Jahr 2023 Gastgeber der nächsten Sommerspiele. Die nächsten Winterspiele sind 2021 in Schweden (Östersund / Åre). Die Spiele in Deutschland: Neben den Weltspielen gibt es die nationalen Spiele, die Special Olympics National Games (SONG). Sie finden seit 1998 im jährlichen Wechsel als Sommer- und Winterspiele in verschiedenen deutschen Städten statt. Ziel der Spiele ist es, Kindern und Erwachsenen mit geistiger Behinderung durch Training und Wettbewerbe in einer Vielzahl von Sportarten Zugangs- und Wahlmöglichkeiten zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu schaffen. Die Wettbewerbe sind auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene organisiert, um möglichst viele Menschen mit geistiger Behinderung zum Sporttreiben anzuregen.

Im März begleitete der angehende Werkzeugmechaniker als Teil der deutschen Delegation den Athletensprecher und Vizepräsidenten von Special Olympics Deutschland, Mark Solomeyer, zu den Weltspielen für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung nach Abu Dhabi. Vom 14. bis 21. März traten dort 7000 Athleten aus 190 Ländern in 24 Sportarten gegeneinander an. Rund 4000 Trainer und Betreuer sowie rund 20.000 Helfer begleiteten sie.

Seit fast 20 Jahren unterstützt der Technologiekonzern ABB Special Olympics: Jedes Jahr begleiten Mitarbeiter des Konzerns Athleten zu den Nationalen Spielen in Deutschland. Mit Yusuf Dangir war nun erstmals ein ABB-Mitarbeiter bei den Weltspielen dabei - immer an der Seite von Athletensprecher Mark Solomeyer. Dangir, der Arabisch spricht und Abu Dhabi kennt, half Solomeyer, mit den Menschen dort zu kommunizieren und sich in der Millionenmetropole zurechtzufinden.

Industriekonzern ABB Der Konzern: ABB (die Abkürzung steht für Asea Brown Boveri) ist ein Energie- und Automatisierungstechnikkonzern mit Hauptsitz in Zürich, der 1988 aus der Fusion der schwedischen Asea und der schweizerischen BBC entstand. Der Konzern ist weltweit tätig und beschäftigt fast 150.000 Mitarbeiter in 100 Ländern. 2018 machte ABB einen Umsatz von 27,66 Milliarden Dollar. Die Region: ABB beschäftigt in der Region rund 4000 Mitarbeiter, etwa die Hälfte davon in Mannheim, wo gleichzeitig der Sitz der deutschen Landesgesellschaft ist. Hinzu kommen Standorte in Heidelberg (Produktion von Sicherungsautomaten) und Ladenburg (Forschungszentrum). Die neue Struktur: Der Konzern steckt gerade mitten im Umbruch. Das Geschäft wird in vier Sparten aufgeteilt: Robotik & Fertigungsautomation, Antriebstechnik, Industrieautomation und Elektrifizierung. Die Länderorganisation wird abgeschafft. Das Stromgeschäft wird an Hitachi verkauft. Vor kurzem ist der langjährige Konzernchef Ulrich Spiesshofer überraschend zurückgetreten, Verwaltungsratspräsident Peter Voser übernimmt vorübergehend.

Er begleitete ihn zu den Sportstätten in Abu Dhabi und dem rund 150 Kilometer entfernten Dubai, zu Empfängen und Siegerehrungen, zu Interviews und Reden, die Solomeyer hielt. Und er war beim Einmarsch an der Seite des Athletensprechers. "Ein sehr emotionaler Moment", erinnert er sich. Menschen aus 190 Nationen Seite an Seite im Stadion, während die Flamme entzündet wurde.

Solomeyer hat eine leichte Gehbehinderung, sein linker Arm ist beeinträchtigt. Unterstützung brauchte er vor allem bei der Orientierung - auch wegen des straffen Zeitplans und der weiten Wege. In recht kurzer Zeit von Sportstätte zu Sportstätte zu kommen - "da mussten wir immer wieder improvisieren", sagt Dangir - auch wenn ihnen ein Auto zur Verfügung stand. Als schwierig hat er seine Aufgabe aber nicht empfunden. "Mark ist so ein toller Mensch." Seine rhetorischen Fähigkeiten haben Dangir beeindruckt, seine Beobachtungsgabe selbst bei kleinsten Details, seine Souveränität bei Reden auf großer Bühne. "Ich bin stolz, dass ich ihn begleiten durfte."

Auch Mark Solomeyer aus dem rheinland-pfälzischen Bad Ems, 44 Jahre alt und Mitarbeiter der Werkstätten der Stiftung Scheuern, war froh über die Begleitung. "Ich hatte viele Termine und Yusuf hat mir viel Arbeit im Hintergrund abgenommen", erklärt der Athletensprecher. "Yusuf hat Termine koordiniert, für mich übersetzt - mir einfach den Rücken freigehalten, damit ich meine Termine in Ruhe wahrnehmen konnte." Der junge Mann machte seine Sache gut - trotz der Größe des Ereignisses. "Das alles war schon einzigartig", sagt Solomeyer. Die vielen Menschen aus allen möglichen Ländern, das Land und die Stadt: "Die Eindrücke waren fantastisch."

Beeindruckt haben Yusuf Dangir auch die sportlichen Wettkämpfe - und die Leistungen der Athleten. Der junge Mann, der selbst Basketball spielte und Kraftsport macht, erzählt vom Volleyballfinale, einem sehr knappen Spiel des deutschen Unified-Teams, bei dem Sportler mit und ohne Behinderung gemeinsam antreten. Das gesamte Publikum habe mitgefiebert. "Das war sehr emotional." Besonders berührt hat ihn ein Spieler, der nicht hören kann. Noch immer fragt sich Dangir, wie der Mann bei Schmetterbällen Geschwindigkeit und Richtung so gut einschätzen kann. Beim Handball begeisterte ihn das Zusammenspiel der Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen. "Einer der Sportler hat nur eine Hand. Wie er die Bälle geworfen hat, das Spiel gemacht hat - das war wirklich toll." Und die Interaktion mit einem Teamkollegen mit Down Syndrom - "einfach super".

Yusuf Dangir hat bei den Special Olympics noch einmal hautnah erfahren, dass nicht alle "mit den gleichen Selbstverständlichkeiten leben", wie er es ausdrückt. Und das, obwohl er einen persönlichen Bezug zum Thema hat: Sein kleiner Bruder hat das Down Syndrom. Über ihn kam er auch in Kontakt mit anderen Kinder mit geistiger Behinderung, manchmal spielt er mit ihnen oder gibt ihnen Nachhilfe. Der Bruder war es auch, der ihn dazu gebracht hat, sich zu engagieren - auch als Jugendvertreter im Unternehmen. "Er ist letztes Jahr zum Klassensprecher gewählt worden und war so stolz. Und ich dachte: Wenn er diese Verantwortung übernimmt, dann kann ich das auch." So bewarb er sich, als er hörte, dass sein Ausbildungsbetrieb eine Helferstelle für die Special Olympics World Games ausgeschrieben hatte - und wurde von Mark Solomeyer ausgewählt.

Das Engagement des Technologiekonzerns für Special Olympics begann im Jahr 2000, zum 100-jährigen Bestehen von ABB in Deutschland, wie Uta Windel erklärt, die bei ABB für das Thema zuständig ist. Zum einen unterstützt das Unternehmen finanziell. Das Herzstück aber, so Windel, sei das Engagement der Mitarbeiter. Seit fast 20 Jahren ist jedes Jahr eine große Gruppe von ABB-Mitarbeitern als freiwillige Helfer bei den Nationalen Spielen dabei, im Winter 100 bis 120, im Sommer rund 150. "Das ist ein freiwilliges Engagement", erklärt Windel, "die Mitarbeiter nehmen für die Zeit Urlaub oder Gleitzeit, ABB übernimmt die Reisekosten, Organisation und Koordination." Diese Helferstellen werden ausgeschrieben, die Mitarbeiter können sich darauf bewerben. "Meistens haben wir mehr Bewerbungen als freie Plätze, oft müssen wir losen", sagt Windel.

Genannt wird diese Art der Unterstützung "Corporate Volunteering" - betriebliche Freiwilligenarbeit. Die Idee kommt aus den USA. "Engagieren sich Mitarbeiter freiwillig für das Gemeinwohl, profitieren nicht nur gemeinnützige Organisationen und Gesellschaft davon, sondern auch Unternehmen", heißt es in einem Artikel von Springer Professional. Etwa dadurch, dass das Ansehen steigt und das Unternehmen so auch als Arbeitgeber attraktiver wird. Diese Art des Engagements bietet, so die Idee, den Angestellten Abwechslung und stärkt die Identifikation mit dem Unternehmen; es fördert Sozialkompetenz und Problemlösungsfähigkeiten.

Laut Uta Windel, ist es ABB ein Anliegen, die Inklusion in Deutschland voranzubringen - also die tatsächliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben. Auch an anderer Stelle unterstützt der Konzern Menschen mit geistiger Behinderung: So arbeiten derzeit zwei in der Kantine bei ABB in Mannheim und einer im Bereich Hausmeisterdienste. Bei den zurückliegenden Nationalen Spielen hat ein "Unified Fußball-Team", also eine Mannschaft aus Menschen mit und ohne geistige Behinderung, von ABB und der Lebenshilfe Mannheim Gold gewonnen.

Gerade eine Veranstaltung wie die Special Olympics könnten einen Beitrag zur Inklusion leisten, meint Yusuf Dangir. Bei der Abschlussfeier, erzählt er, hätten sich Eltern behinderter Menschen bei den Athleten bedankt. Auch dafür, dass sie das Thema in die Öffentlichkeit getragen haben. "Ein Vater sagte, wie froh er ist, dass er heute stolz von seinem Kind erzählen kann."

Athletensprecher Mark Solomeyer fand es toll zu sehen, wie sich das Gastgeberland geöffnet habe. "Das war ein Anfang", sagt er. Er wünscht sich, dass es nun weitergeht, dass die Öffentlichkeit überall mehr Notiz nimmt von den Special Olympics und von den Leistungen der Menschen mit Behinderung. Die Spiele empfindet er als gelebte Inklusion. Auch wegen der Anerkennung, die die Athleten dort erfahren.

Und was hat Yusuf Dangir mitgenommen? "Viele Emotionen", sagt er. "Und dass wir für alles dankbar sein sollten, was wir haben. Weil nicht jeder die gleichen Voraussetzungen hat im Leben." Schon für diese Erfahrung habe sich die Reise nach Abu Dhabi gelohnt.