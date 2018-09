Von Klaus Pfenning

Schulabgänger haben einen langen Weg vor sich. Auf Abiturienten und Realschulabgänger warten, die Ausbildung mit inbegriffen, rund 50 Berufsjahre. Um den Einstieg in die Arbeitswelt zu erleichtern, bereitete ABB seine neuen Studenten an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) und einen Teil seiner kaufmännischen Azubis zwei Wochen lang bei einem Einführungsseminar in den Schweizer Alpen vor.

Von wegen Urlaub in den Bergen. Morgens um sieben ist die Nacht vorbei, pünktlich um acht Uhr geht es los mit den ersten Trainingseinheiten. "Wissenschaftliches Arbeiten" lautet an diesem Morgen das Thema für die (demnächst) Studierenden. Zwei künftige Elektrotechniker haben dazu seit Tagen eine ausführliche Präsentation vorbereitet. Die Zuhörer nehmen die Tipps gerne auf. Später einmal die Bachelorarbeit zu schreiben ist eben doch etwas anderes als ein kleines Referat in der Schule zu halten. Am Nachmittag geht es dann um "Lernen lernen", dazwischen um den "ABB-Knigge" - was erwartet das Unternehmen, wie seine Mitarbeiter sich verhalten sollen?

Ort des Geschehens: ein einfacher Berggasthof in den Berner Alpen, 1865 Meter über Null, an der Straße zum Sustenpass gelegen. Rundherum saftig-grüne Weiden, schroffe Felsburgen, eisige Gletscher - Heidiland pur. Die 150 frischgebackenen ABB-Kollegen haben nur selten einen Blick für diese großartige Kulisse. Der Tagesablauf ist von morgens bis in die Abendstunden straff durchorganisiert und lässt nur selten wirklichen Freiraum. Zufall ist das nicht, den jungen Leuten wird in diesen beiden Wochen einiges abverlangt. "Wir machen das ganz bewusst", erklärt Ausbilderin Tina Bozbayir vom ABB-Training Center in Heidelberg, "schließlich bekommen sie später im Berufsleben ja auch nichts geschenkt."

Es ist ein buntes Völkchen, das sich da im Berner Oberland versammelt hat. Ihre einzige Gemeinsamkeit: Die Auszubildenden machen ihre Lehre überwiegend in der Metropolregion Rhein-Neckar, die Studierenden sind alle an der DHBW in Mannheim eingeschrieben. Ihre Praxisphasen dagegen absolvieren sie an unterschiedlichen ABB-Standorten, von Sasbach über Mannheim und Lüdenscheid bis Hamburg und Cottbus. "Während ihrer Ausbildung ist dies hier die einzige Möglichkeit, dass sich alle kennenlernen und frühzeitig ein Netzwerk aufbauen können", betont Lothar Eisele, im Training Center verantwortlich für die Betreuung der technischen Studiengänge.

Drei Dinge stünden im Mittelpunkt der beiden Wochen am Berg, erklärt Lothar Eisele. Die Neu-ABBler sollten sich intensiv kennenlernen und Teamfähigkeit entwickeln. Sie sollten zudem einen "methodischen Werkzeugkoffer" an die Hand bekommen, mit dem sie sich während der Ausbildung und später im Beruf den Alltag leichter machen können. Und sie sollten ABB besser kennenlernen, seine Philosophie, seine Produkte, seine Organisation. "Und natürlich lernen auch wir unsere Schützlinge besser kennen, wenn wir fast rund um die Uhr mit ihnen zusammen sind", fügt Eisele hinzu. Geschlafen wird in Mehrbettzimmern und Matratzenlagern, gegessen im Zweischichtbetrieb. Der Gasthof bietet keinerlei Luxus, Dusche und WC sind auf dem Flur. Dass die Unterkunft technisch dennoch bestens ausgestattet ist, dafür hat ABB gesorgt: mit einigen Dutzend Laptops, etlichen Druckern und Beamern und was man sonst noch so in der modernen Kommunikationswelt braucht.

Referate, Präsentationen, Projektarbeiten, Rollenspiele und abendliche Plenumsdiskussionen sind das eine. Einen ganz besonderen Stellenwert nimmt etwas anderes ein: das dreitägige "Erlebnispädagogische Seminar" (EPS) mit Übernachtung in einem Zivilschutzbunker. Immer wieder gilt es in der Gruppe Aufgaben zu lösen, meist unter freiem Himmel werden in wechselnder Zusammensetzung Grenzen wie auch Frustrationstoleranzen ausgelotet. Schnell lassen sich die Stärken und die Schwächen jedes Einzelnen erkennen. Die Kollegen im Team versuchen, sie zu kompensieren. Ziel dieses Seminars sei es, so Lothar Eisele, "vertrauen zu lernen, aber auch den anderen in seiner Persönlichkeit zu stärken." Sämtliche Aufgaben stünden in enger Verbindung mit der Ausbildung, einfach nur "Spielchen spielen um des Spielens Willen" wolle man nicht. Vertrauen und Verantwortung sind Begriffe, die in der ABB-Ausbildung groß geschrieben werden.