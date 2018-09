Von Harald Berlinghof

Die höchste Erhebung des Inselreiches liegt etwa 1,5 Meter über dem Meeresspiegel. Schon alleine deshalb sind die Bewohner der vor Indiens Westküste gelegenen Inselgruppe der Malediven direkt betroffen vom prognostizierten Klimawandel, der bekanntlich den Meeresspiegel ansteigen lassen wird. Gleichzeitig tragen die Menschen dort mit der praktisch ausschließlichen Stromerzeugung per unwirtschaftlicher und umweltschädlicher Dieselgeneratoren zum Klimawandel bei.

Dabei ginge es auch anders, denn nahe am Äquator scheint die Sonne mit 70 Prozent größerer Intensität als in Deutschland. Der Solarprojektierer Wirsol Solar AG hat jetzt vor Ort ein Photovoltaik-Projekt auf den Malediven mit insgesamt 652 Kilowatt Leistung in Betrieb genommen. Geplant sind Anlagen in den nächsten Jahren bis zu 20 Megawatt Leistung. Gerade ist der technische Leiter für Auslandsgeschäfte bei Wirsol, Rüdiger Theisz, nach zwei sechswöchigen Aufenthalten im Tropenparadies nach Waghäusel zurückgekehrt.

"Weiße Langnasen, die mit Arbeitskluft dort erscheinen und selbst arbeiten - das war für die Einheimischen etwas Neues. Die kennen Weiße sonst nur als Touristen", erzählt der Techniker. Mit einem zum Wohnschiff umgebauten Zweimaster mit Dieselmotor schipperte die siebenköpfige Wirsol-Crew von Insel zu Insel. Das Projekt umfasste zunächst sechs Inseln im direkten Umkreis der Hauptinsel Male. Trotzdem dauerte die Überfahrt von einer Insel zur nächsten bis zu sechs Stunden. Insel-Hopping einmal anders - mit Akkuschrauber, Lastenaufzug und Photovoltaik-Modulen im Gepäck.

Insgesamt wurden inzwischen von einem Joint Venture der Wirsol AG mit dem maledivischen Unternehmen REM (Renewable Energy Maldives) auf sechs bewohnten Inseln des Archipels Solaranlagen auf Dächern öffentlicher Gebäude installiert. Das Gemeinschaftsunternehmen betreibt die Solardachflächen in eigener Regie und verkauft den erzeugten Solarstrom an den staatlichen Energieversorger Stelco. Und zwar zu einem günstigeren Preis, als man den Strom mit Diesel produzieren kann.

Sechzig Prozent des bislang auf den Malediven erzeugten Stroms verbrauchen die Klimaanlagen und noch einmal 20 Prozent sind notwendig für den Betrieb der Meerwasserentsalzungsanlagen. Durch die Photovoltaikanlagen des ersten Pilotprojektes Stelco 1 alleine spart das Land 700 Liter Diesel täglich ein. Immerhin 17 Prozent des hauptsächlich durch den Tourismus erwirtschafteten Bruttoinlandsprodukts der Malediven fließen in den Ankauf von Diesel - bei steigender Tendenz wegen der steigenden Rohölpreise.

Der erste demokratisch gewählte Präsident der Inselgruppe und seine Regierung haben sich zu der angestrebten Energiewende bekannt, so Theisz. "Ein Problem ist vor allem die Sicherung der Netzstabilität trotz der Umstellung auf erneuerbare Energien", erklärt der Experte. Die großen Dieselgeneratoren habe man nicht komplett abgeschaltet, sondern nur herunter gefahren, denn auch auf den Malediven scheint die Sonne nur am Tag. Ein Dieselgenerator benötigt etwa 15 bis 20 Sekunden, um von Null auf Volllast zu fahren. Das ist zu lange, um bei schnell ziehenden Wolken Blackouts im Netz zu verhindern. Deshalb fährt man die Dieselgeneratoren im Stand-by-Modus. Gleichzeitig versucht man, präzisere Vorhersagen für wechselnde Bewölkung zu bekommen.

"Speicherlösungen für Strom sind noch teuer", meint Christoph Sälzler, Leiter der Wirsol Abteilung Forschung und Entwicklung. "Für Speicherbatterien ist die salzhaltige, schwülheiße Luft Gift", so Theisz. Deshalb führt Wirsol gegenwärtig mit den Photovoltaik-Anlagen auf den Malediven eine von der Deutschen Entwicklungsgesellschaft DEG finanzierte Machbarkeitsstudie durch für die schrittweise Substitution von Dieselstrom durch Solarstrom. "Die Erkenntnisse daraus sind auch für Deutschland extrem wertvoll", so Sälzler.