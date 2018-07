hab. Wer glaubt, dass Barilla mit seinem Projekt, Nudeln aus dem 3-D-Drucker mit Hilfe von Teigpatronen auszudrucken, bereits die Grenze zur Satire überschritten hat, der wird sich über Hamburger oder Steaks aus dem Drucker erst recht wundern.

Bioprinting, wie das Verfahren genannt wird, gehört zu den experimentellsten Entwicklungen, welche die Wissenschaft gegenwärtig zu bewältigen hat. Forscher in den USA haben inzwischen mit "Biotinte", einer Flüssigkeit aus menschlichen Nierenzellen, eine "lebende" Mininiere "ausgedruckt". Ohne eine arterielle Blut- und Sauerstoffversorgung geht der Zellklumpen allerdings nach wenigen Stunden ein. Ähnlich gewagt klingt der Versuch der amerikanischen Firma Modern Meadow, Schnitzel oder Steaks zu drucken und damit der Massentierhaltung den Kampf anzusagen. Deren Biotinte besteht aus künstlich vermehrten tierischen Muskelzellen, die von einem Drucker schichtweise aufeinander geklebt werden und miteinander verwachsen. Gründer Gabor Forgacs betont: "Es ist kein synthetisches Fleisch, weil es aus denselben Zellen hergestellt ist, aus denen im Tier gewachsenes Fleisch besteht." Ein Problem bleibt allerdings: Wer möchte so etwas oder ausgedruckte Spaghetti schon wirklich essen. Oder den Burger, der aus Satelliten-Stammzellen aus dem Nacken einer Kuh stammt, die wiederum in einer Nährlösung aus einem Kälberfötus gewachsen sind und dann als "Tinte" benutzt werden. Viel Hoffnung setzen Mediziner und Kranke allerdings auf ein Verfahren, das als tissue engineering bezeichnet wird. Dabei werden Grundgerüste von Implantaten, wie Herzklappen oder Gefäßprothesen aus gezüchteten und "gedrucktem" Knorpelgewebe erstellt. Doch was wäre, wenn man nicht Plastik oder Metall als Tinte verwendet, sondern menschliches Gewebe? Unter dem Stichwort Bioprinting sprießen die Ideen und Versuchsanordnungen nur so ins Kraut. Herzen aus menschlichen Zellen? Oder eine funktionierende Leber? Gewissermaßen druckfrisch zum Implantieren? Aber viele Probleme sind dabei noch komplett ungelöst. Auch Leder aus Tierzellen oder das Knorpelgerüst eines Ohres stehen auf der Agenda der Dr. Frankensteine dieser Welt. Gegenwärtig, so scheint es, sind der Phantasie beim Einsatz von 3-D-Druckern kaum Grenzen gesetzt.

Auch bei SRH in Heidelberg widmet man sich dem 3-D-Druck für den medizinischen Einsatz. Hier allerdings sind keine Frankensteine am Werk, sondern ambitionierte Experten im Bereich der Reha-Technik. Hier ist das Produkt keine Phantasie mehr sondern ist bereits ganz real. Eine Beinprothese aus dem 3-D-Drucker gehört zu den Pionierprojekten von Michael Höfler, Georg Hartmann und Michael Eißele.