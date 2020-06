Von Monika Hillemacher

Ein Haushaltsbuch, wie uncool. "Stimmt nicht", sagt Mandy Turreck. Die Haushaltsberaterin kennt viele Menschen, die sich "am Ende vom Geld wundern, dass noch so viel Monat übrig ist". Nicht nur denen, sondern jedem, der die eigenen Finanzen systematisch zusammenstellen will, legt sie es nahe.