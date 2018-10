Junge Erwachsene von 18 bis 35 Jahren erhalten Informationen hierzu am 8. November von 16:00 bis 17:30 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Heidelberg. Ein Sommerjob in einem amerikanischen Feriencamp oder ein Praktikum im Ausland, Work and Travel in Australien, Neuseeland oder Kanada, Freiwilligendienste in Indien, Thailand, Südafrika…oder doch lieber als Au Pair in die USA, Europa oder Australien!?

Immer heißt ein solcher Auslandsaufenthalt vor allem: außergewöhnliche Erfahrungen sammeln in der Kultur eines fremden Landes, neue Freunde finden und unvergessliche Erlebnisse haben. Dadurch erweitert man seinen persönlichen (Wissens-) Horizont und es ist noch immer die beste Möglichkeit eine Fremdsprache zu lernen.

Der Referent gibt einen Überblick über einzelne Programme, Bedingungen, Voraussetzungen und Kosten.

Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich.

Wenn Sie Fragen zur Veranstaltung haben erreichen Sie das BIZ unter 06221 / 524 484 oder per E-Mail: Heidelberg.BIZ@arbeitsagentur.de

Die Veranstaltung findet in der 3. Ebene in Raum 335 statt.