Bundesligaabsteiger SpVgg Greuther Fürth wartet in der 2. Liga weiterhin auf den ersten Sieg. Die Franken erreichten bei Fortuna Düsseldorf mit dem 2:2 (1:0) immerhin den ersten Auswärtspunkt der neuen Spielzeit und bleiben in der Liga weiterhin sieglos in der Abstiegszone.