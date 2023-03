Fürth (dpa) - Die Tore in dem ausgeglichenen Spiel der 2. Fußball-Bundesliga erzielten am Sonntag Hannovers Hendrik Weydandt (54. Minute) und Fürths Kapitän Branimir Hrgota, der für die Gastgeber per Foulelfmeter ausgleichen konnte (57.).

Der ehemalige Fürther Coach Leitl ist mit Hannover nun schon seit sieben Spielen sieglos. Leitl hatte sogar am Ende Glück, dass der Fürther Angreifer Ragnar Ache in der 84. Minute bei einer Großchance nur den Pfosten traf. So verpasste die Spielvereinigung den fünften Heimsieg nacheinander.

Beide Mannschaften starteten vor 10.845 Zuschauern im Sportpark Ronhof mit viel Tempo in die Partie. Für den größten Diskussionsstoff in der ersten Hälfte sorgte ein Körpereinsatz von Hannovers Luka Krajnc gegen Ache (35.). Schiedsrichter Florian Heft entschied zunächst auf Elfmeter. Die Entscheidung korrigierte der Unparteiische aber nach Ansicht der Videobilder.

Weydandt traf kurz nach der Pause, weil die Fürther Hintermannschaft nach einer Standardsituation den Ball nicht klären konnte. Nur kurz darauf ging Hannovers Thaddäus-Monju Momuluh im eigenen Strafraum gegen Hrgota hart in einen Zweikampf. Schiedsrichter Heft zeigte wieder auf den Punkt und blieb dieses Mal auch bei seiner Entscheidung. Hrgota verwandelte sicher.